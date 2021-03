Câmara aprova PL que institui Ano Educacional Paulo Freire em Aracaju









24/03/21 - 15:28:35

“Contra o obscurantismo dos nossos tempos, Paulo Freire segue necessário”. Com essa afirmação, a vereadora Professora Ângela Melo (PT) celebrou a aprovação do Projeto de Lei 09/2021, de sua autoria, que institui o Ano Educacional Paulo Freire em Aracaju.

Pelo projeto, que terá votação em redação final e seguirá para sanção do Prefeito Edvaldo Nogueira, o Ano Educacional Paulo Freire compreende o período entre 19/09/2021 e 22/09/2022, com a data de início marcando, caso estivesse vivo, o centenário de Paulo Freire.

“Nos 100 anos de nascimento do patrono da educação sergipana e brasileira, nada mais justo do que celebrarmos a sua memória e realizarmos uma série de atividades em alusão aos ensinamentos de Paulo Freire”, enfatizou Ângela.

Vale ressaltar que os títulos oficiais de Patrono da Educação Brasileira e da Educação Sergipana foram obtidos, respectivamente, através da Lei Federal nº 12.612, de 13 de abril de 2012 (sancionada pela ex-presidenta Dilma Rousseff); e da Lei Estadual nº 7.382, de 3 de janeiro de 2012 (de autoria da ex-deputada estadual Ana Lúcia, PT).

“Mais do que nunca, nesse período de pandemia, o Brasil está percebendo a importância da educação para a formação da nossa sociedade. Mas não qualquer educação. Precisamos de uma educação libertadora, de caráter transformador, que seja praticada de forma dialética, que busque superar todas as formas de desigualdade e preconceito. Esse era a educação defendida por Paulo Freire, essa é a educação que defendo”, afirmou a vereadora, ressaltando não haver melhor momento para a difusão do pensamento de Paulo Freire do que o seu centenário.

No conteúdo do projeto aprovado na Câmara, uma série de ações é estabelecida para realização pela Câmara Municipal de Aracaju, como: audiência pública; exibição na TV Câmara de documentários e entrevistas sobre a vida e obra de Paulo Freire; produção de matérias jornalísticas sobre práticas pedagógicas referenciadas na pedagogia de Paulo Freire nas escolas públicas de Aracaju.

O projeto propõe também que o Legislativo de Aracaju faça um convênio com o Instituto Paulo Freire para aquisição e veiculação de materiais sobre a biografia e a pedagogia freireana, além de utilização de outros recursos de comunicação social, com o objetivo de dar ampla publicidade às atividades do Ano Educacional Paulo Freire.

Também no projeto são apontadas diversas iniciativas a serem desenvolvidas pela Prefeitura de Aracaju, como pesquisas sobre toda a produção científica, filosófica, pedagógica e administrativa de Paulo Freire; estímulo a experiências pedagógicas, entre os educadores aracajuanos, que tenham como referência a pedagogia de Paulo Freire; incentivo à produção de vídeos, documentários, publicações gráficas e editoriais voltadas para a vida e a obra de Paulo Freire, dentre outras.

Fonte: Assessoria de Comunicação – Vereadora Professora Ângela Melo (PT/Aracaju)