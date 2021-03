Cantora baiana Érica Sá lança single “Amor, samba e violão”









A cantora baiana, Érica Sá, radicada em Aracaju há 16 anos, lança seu mais novo single “Amor, Samba e Violão”. A música é uma composição da artista, que depois de ouvir de senhora desconhecida, que nunca teria solidão por ter o violão como companheiro, logo, a artista fez surgir os primeiros versos da canção.

O samba foi gravado e lançado em todas as plataformas digitais e conta com um time de peso: Evandro Schiruder é quem assina a produção; violões, Ricardo Vieira; percussão, Bicó; bateria, Júlio Fonseca e baixo, Jr. Lima. A produção foi beneficiada através da Funcaju, com recursos da Lei Aldir Blanc.

A cantora ainda conta que outras produções estão a caminho ainda nesse primeiro semestre de 2021 e convida a todos para impulsionar todas as produções sergipanas que estão surgindo nesse momento, apesar de todo caos que o Brasil se encontra: “Na arte a gente encontra um alívio para seguir em frente e vibrar por um mundo melhor”.

