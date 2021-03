Centro José Figueiredo Barreto está com inscrições abertas para cursos profissionalizantes









A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), por meio do Departamento de Educação (DED), torna pública a abertura das inscrições para o Processo Seletivo de cursos subsequentes do Centro Estadual de Educação Profissional José Figueiredo Barreto, localizado na rua Laranjeiras, em Aracaju. As inscrições vão até o dia 26 de março e podem ser realizadas no Portal da Matrícula no https://matriculaonline.seduc.se.gov.br/

As vagas disponíveis são dos cursos de Técnico em Condomínio, Técnico em Restaurante e Bar, Técnico em Redes de Computadores, Técnico em Informática para Internet e Técnico em Hospedagem, para o ano letivo de 2021.1. Estão sendo oferecidas 150 vagas na forma subsequente nos turnos matutino, vespertino e noturno.

Após efetivar a inscrição online, os alunos deverão entregar na secretaria da escola (Rua Laranjeiras, nº 1919) até o dia 26 de março, das 8 às 21h, o comprovante de inscrição online, em envelope, juntamente com os documentos comprobatórios necessários para composição da lista de classificação.

Para concorrer a uma das vagas o candidato deverá ter idade mínima de 16 anos; concluído o Ensino Médio; disponibilidade de frequentar as aulas presenciais, no turno ofertado e nos sábados letivos e de reposição; e apresentar certificado de conclusão do Ensino Médio com as médias finais das disciplinas Língua Portuguesa e Matemática para apuração da média aritmética.

No ato da inscrição o candidato deverá estar em posse da Carteira de identidade (original e cópia); histórico de conclusão do Ensino Médio (original e cópia legível) constando as médias finais das disciplinas Língua Portuguesa e Matemática. O candidato que não estiver de posse do histórico poderá apresentar declaração da Unidade de Ensino onde concluiu o Ensino Médio constando as médias finais das disciplinas Língua Portuguesa e Matemática. A declaração só terá validade de 30 dias a partir da data de emissão, devendo conter também carimbo e assinatura do diretor.

O resultado será divulgado no dia 29 de março no Centro Estadual de Educação Profissional José Figueiredo Barreto e na página oficial da Seduc http://www.seduc.se.gov.br/concursosselecoes.asp.

Assessoria de Comunicação da SEDUC