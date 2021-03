COMANDANTE DOS BOMBEIROS PEDE APOIO À ALESE PARA DEMANDA DA CATEGORIA









24/03/21 - 11:21:08

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, Luciano Bispo e o subsecretáio da Mesa Diretora, Igor Albuquerque receberam na manhã desta quarta-feira, 24. a visita do comandante-geral do Corpo de Bombeiros de Sergipe, coronel Alexandre Alves e do sub-comandante, coronel Luiz Henrique Melo. O objetivo foi discutir mudanças na Lei nº 8.449, de 5 de Julho d 2018, que dispõe sobre a transferência temporária de vagas no Quadro de Oficiais Combatentes Bombeiro Militar para o quadro de oficiais administrativos e quadro de oficiais especialistas.

De acordo com o comandante Alexandre Alves, essa lei tem validade de três anos e já vai vencer em junho deste ano. “Com isso, há uma demanda forte da nossa tropa para que haja a fluidez dessas promoções dos nossos militares e sem a legislação tornar permanente essas vagas, acaba por travar essa promoções. A nossa conversa aqui com o presidente Luciano Bispo foi tentar vislumbrar uma solução para essa demanda institucional e eu acredito que certamente entraremos numa linha de solução”, afirma.

Ao final da reunião, os representantes do Corpo de Bombeiros foram informados pelo presidente Luciano Bispo, que será feita uma interlocução, levando ao governador Belivaldo Chagas, a reivindicação da categoria de bombeiros militares.

Por Aldaci de Souza

Foto: Joel Luiz