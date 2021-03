Conejuve cria comissão para fiscalizar ações da coordenadoria especial da juventude do governo









24/03/21 - 07:37:16

Cumprindo o seu dever legal, o plenário do Conselho de Políticas Públicas do estado de Sergipe (Conejuve), decidiu criar uma comissão especial para fiscalizar a existência de supostas irregulares da condução da Coordenadoria Especial de Juventude do Governo do estado de Sergipe.

A Comissão terá um prazo de até 60 dias úteis para coletar informações, analisar documentos e elaborar um parecer que será encaminhado ao plenário do Conselho, e se constatadas irregularidades, será enviada as autoridades judiciárias.

“Nosso papel é garantir que os direitos da juventude não sofram danos, ou que grupos estejam recebendo privilégios. O Conejuve cumprirá seu papel e dever social, com todas as garantias da defesa e do contraditório.” Ressaltou Junior Lima, coordenador da comissão especial.

Da assessoria