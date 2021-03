CONFIANÇA VENCE SPORT POR 1 A 0 E CONQUISTA 1° VITÓRIA NA COPA DO NORDESTE









24/03/21 - 09:32:52

Em gogo realizado nesta terça-feira (23) o Sport e Confiança entraram em campo ameçados pela classificação na Copa do Nordeste, mas só o time visitante deixou a Ilha do Retiro sob alívio. O Dragão venceu por 1 a 0, com gol do meia Bruninho, em um confronto marcado por defesa de pênalti do goleiro Carlos Eduardo – evitando um placar mais elástico. Além de duas expulsões, de Ronaldo e Marcelinho, uma para cada equipe.

O Confiança ficou com mais tranquilidade no jogo após a expulsão de Ronaldo Henrique, do Sport, ainda no primeiro tempo. Mas logo no início da segunda etapa, foi a vez do lateral azulino Marcelinho receber o cartão vermelho. Apesar disso, o Sport não conseguiu igualar o resultado contra a equipe proletária.