DEPUTADO SOLICITA DESCONTO PARA QUEM PAGA TAXA MÍNIMA DE ÁGUA E PRORROGAÇÃO IPVA









24/03/21 - 16:27:14

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) solicitou ao governador Belivaldo Chagas que ele isente novamente por três meses ou mais os usuários que pagam a tarifa social da Deso. De acordo com o parlamentar, nós ainda estamos em pandemia e toda ajuda é bem-vinda para estas pessoas que vivem em uma condição bastante precária e que passa por dificuldades.

Georgeo disse que esta não seria a primeira vez que Belivaldo atenderia essa solicitação. “No ano passado nós fizemos esta e outras solicitações ao governador e ele atendeu prontamente. Ainda estamos na pandemia e muita gente precisa de ajuda, por isso, solicito mais uma vez que ele isente por três meses ou mais, os usuários que pagam a tarifa social da Deso”.

O deputado também pediu um desconto para quem paga a taxa mínima no consumo de água. “Pedimos também para que o governador olhe para aquelas pessoas que pagam a taxa mínima de água e que o Governo possa conceder um desconto de pelo menos 30% durante esse período de pandemia”.

Outro pleito levantado por Georgeo Passos foi a prorrogação do prazo de pagamento com desconto do IPVA. “Como o prazo para pagamento com desconto acaba agora em março, nós pedimos que o governador prorrogue este prazo para junho. No ano passado, nós aprovamos duas leis neste sentido na Assembleia. Desta forma, as pessoas poderão esperar um pouco mais para fazer este pagamento sem perder o desconto”.

“Estamos constantemente cobrando ações do Governo no sentido de ajudar a população neste momento, já que a cada semana são mais restrições impostas em vários setores da economia e muitas pessoas que dependem destes setores para se sustentar, como é caso dos bares, restaurantes e eventos sociais passam necessidades por isso. É a hora do Governo se sensibilizar a ajudar de alguma forma quem está precisando”.

Fonte e foto assessoria