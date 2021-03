Gustinho Ribeiro viabiliza mais R$ 2 milhões para pavimentações em Lagarto









24/03/21 - 06:39:30

A atuação do deputado federal Gustinho Ribeiro no Congresso segue rendendo importantes conquistas para Lagarto. Desta vez, o parlamentar garantiu a liberação de mais R$ 2 milhões para a pavimentação de ruas na sede e em povoados do município.

“Os recursos já estão empenhados, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional, e a Prefeitura já está autorizada a fazer a licitação para iniciar os serviços. Tenho certeza que vai levar muito mais qualidade de vida para quem mora nos locais que serão beneficiados, além de melhorar a mobilidade urbana”, ressalta o deputado.

Gustinho Ribeiro destaca a importância da parceria do mandato parlamentar com os municípios sergipanos. “Especialmente em relação à Lagarto, que é nossa terra. Esse alinhamento nos permite conhecer mais especificamente as demandas. Como resultado, isso gera a viabilização de investimentos para obras e tantos outros benefícios”, salienta.

Fonte e foto assessoria