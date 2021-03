Ibrain cobra convocação dos concursados para a unidade de saúde do HU de Lagarto









24/03/21 - 15:18:33

O deputado Ibrain de Valmir cobrou, durante a sessão Extraordinária Remota da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), nesta quarta-feira (24), a homologação dos concursados na área da saúde de Lagarto.

O parlamentar explicou que o município de Lagarto possui um Hospital Universitário (HU), totalmente reformado e pronto para ser utilizado na cidade, porém, é necessário que o Governo do Estado de Sergipe crie a homologação para a que os profissionais possam iniciar os trabalhos no local.

Ibrain de Valmir retificou que, recentemente, recebeu alguns concursados da área de saúde, onde fizeram o pedido ao deputado para que eles fossem chamados para atuar no município o mais breve possível. “Quero pedir nesse momento difícil que estamos passando, que o Governo do Estado de Sergipe homologue os concursados na área da saúde para atuem em Lagarto. Já possuímos um hospital onde eles poderão trabalhar, porém, é necessário que o Governo faça a homologação dos concursados. Sabemos da importância que é poder contar com uma estrutura e profissionais atuando nesse momento delicado que estamos vivenciando no mundo”, explica.

Com a homologação dos concursados será possível abrir a área materna infantil do Hospital Universitário, sendo assim, a população lagartense terá mais uma opção para o atendimento infantil no município.

Na oportunidade, o líder de governo Zezinho Sobral explicou a existência de dois concursos realizados pela Ebserh, onde um deles é de fato para a abertura do materna-infantil, porém há um impasse dos governos para saber de onde acontecerá a contratação dos profissionais. “Não houve a contratação de fato, pois ainda não foi definido de onde partirá a responsabilidade, se será da Prefeitura de Lagarto ou o Governo do Estado. Mas, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) se comprometeu que fará a contratação dos concursados assim que for definida a situação”, explica Zezinho Sobral.

Fonte e foto assessoria