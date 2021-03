LOCADORAS DO ESTADO DE SERGIPE COMPRARAM MAIS DE 800 VEÍCULOS EM 2020









24/03/21 - 15:51:55

Novo censo do setor de aluguel de carros mostra que, juntas, as 122 locadoras do Estado têm mais de 3.200 carros

Conforme o Anuário Brasileiro do Setor de Locação de Veículos, com dados do SERPRO (Serviço Federal de Processamento de Dados) e do DENATRAN (Departamento Nacional de Trânsito), as 122 empresas de locação de veículos que atuam no Estado de Sergipe emplacaram, no decorrer do ano passado, exatos 887 automóveis e comerciais leves. A publicação é organizada pela Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis (ABLA).

A frota total do setor, que soma as unidades compradas com veículos seminovos já disponíveis, chegou em 3.252 no Estado, um aumento de 2,4% em relação a 2019. Das 122 locadoras ativas em Sergipe, 93 alugam veículos sem motorista, enquanto 29 atuam prestando o serviço de aluguel incluindo o motorista. Essas empresas são responsáveis pela manutenção de 1.192 empregos diretos.

O ranking das montadoras traz a Volkswagen no topo da participação na frota total, com 53,3%, seguida pela FCA, com 13,1%. A General Motors vem em terceiro lugar (12,1%), com Renault (8,1%) e a Ford (4%), completando a lista das cinco montadoras com mais modelos na frota total do setor de aluguel de veículos em Sergipe.

Dos 887 automóveis e comerciais leves comprados no ano passado, 35,9% foram modelos da Volkswagen. Em seguida, vieram os modelos da Renault com 21,4% de participação nas compras anuais do setor no Estado. O terceiro lugar ficou com a General Motors com 14,5%. A FCA (10,4%) e a Ford (7,4%) completam o ranking das cinco montadoras que mais venderam veículos para o setor de locação em Sergipe em 2020.

Brasil

No país como um todo, apesar da pandemia ter impactado o segmento, o setor de locação de veículos ultrapassou a marca de 1 milhão de automóveis. “Esse recorde foi atingido mesmo diante da dificuldade de comprar e receber carros novos, na medida em que as montadoras sofreram e ainda sofrem com a falta de insumos para retomar seu ritmo normal de produção”, explica o presidente da ABLA, Paulo Miguel Junior. “A preocupação de que não haja carros suficientes para a renovação da frota persiste, inclusive, para este ano de 2021”.

Principalmente em função de tais entraves, as compras de carros novos por parte das locadoras (360.567 unidades) ficaram aproximadamente 33% abaixo daquelas realizadas em 2019, quando o setor emplacou 541.346 automóveis e comerciais leves. Porém, mesmo em ano de pandemia, o total de postos de trabalho nas locadoras subiu de 75.104 para 77.214; e o número de empresas ativas no segmento avançou de 10.812 para 11.053.

Paralelamente a isso, em 2020 foram vendidas 44,6 milhões de diárias de aluguel de carros, ante 49,6 milhões vendidas em 2019. Com isso, o faturamento bruto anual do setor caiu de R$ 21,8 bilhões para R$ 17,6 bilhões, enquanto o faturamento líquido recuou de R$ 19 bilhões para R$ 15,3 bilhões.

Fonte Em Foco – Victoria Bernardes