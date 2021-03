Novo superintendente da Caixa Econômica Federal solicita apoio da Prefeitura no pagamento do auxílio emergencial









24/03/21 - 13:16:09

O prefeito Edvaldo Nogueira participou, na manhã desta quarta-feira, 24, de reunião virtual com o novo superintendente da Caixa Econômica Federal em Sergipe, Ismael Boaventura Neto. No encontro, que serviu para apresentação institucional da nova diretoria do banco, o superintendente agradeceu a parceria da Prefeitura de Aracaju, sobretudo no apoio logístico durante o pagamento do auxílio emergencial no ano passado. O prefeito assegurou que os órgãos municipais prestarão novo apoio na retomada dos pagamentos no próximo mês.

“Entendemos a importância do auxílio emergencial para uma parcela expressiva da população, de modo que daremos todo apoio para que o pagamento se dê da melhor maneira possível. Nossas equipes estarão novamente à disposição para organização e logística, para que, durante o saque, não ocorram aglomerações”, declarou Edvaldo.

O novo superintendente da Caixa ressaltou que o apoio da Prefeitura de Aracaju “foi decisivo” durante o pagamento do auxílio. “Agradecemos toda a atuação da Prefeitura, pois nos ajudou na organização, com a presença da Guarda Municipal e de demais servidores municipais. A gente irá retomar o pagamento com muita qualidade. Contratamos 7,7 mil pessoas para atender rapidamente os beneficiários”, disse.

Parceria

Ainda no encontro, Edvaldo reafirmou a parceria da Prefeitura com o banco. “Aracaju sempre teve uma parceria muito positiva com a Caixa em diversos aspectos. Na cessão de servidores do banco, como é o caso do secretário da Fazenda, Jeferson Passos. No pagamento dos salários dos servidores, já que é o banco principal para que efetivemos este serviço. E nos contratos e investimentos que firmamos com o governo federal, em projetos essenciais com o Projeto de Mobilidade Urbana e a Parceria Público-Privada da Iluminação Pública”, destacou.

O secretário Jeferson Passos e os gestores locais da Caixa, Emerson Almeida, Vagna Cardoso e Elioenai Santos, participaram da reunião.