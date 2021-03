POLÍCIA MILITAR PRENDE CASAL SUSPEITO POR TRÁFICO DE DROGAS NO BAIRRO COQUEIRAL









24/03/21 - 10:28:46

Policiais do Batalhão de Radiopatrulha (BPRp) prenderam Felipe Santos Souza, 21 anos, e Milena da Conceição de Lima, 23 anos. Na ação policial, os militares apreenderam, aproximadamente, 2 quilos de maconha, 60 gramas de cocaína, uma balança de precisão, 17 munições de calibre .380 e um rolo de papel filme. As prisões ocorreram na noite da última terça-feira, 23, no bairro Coqueiral, em Aracaju.

Militares do BPRp realizavam rondas pelo bairro Coqueiral, quando receberam uma denúncia anônima informando sobre um intenso tráfico de drogas na região. Com a informação recebida, os policiais se deslocaram até o local denunciado e avistaram, inicialmente, um suspeito. Quando notou a presença policial, o homem fugiu segurando uma sacola com material entorpecente.

O acompanhamento policial foi realizado e o suspeito, posteriormente identificado como Felipe Santos Souza, foi alcançado e abordado. Com ele, foram encontrados dois pedaços de maconha embalados em papel filme. Uma mulher que estava no local onde o suspeito foi interceptado, identificada como Milena da Conceição de Lima, afirmou ser parceira de Felipe e foi avistada colocando material entorpecente no telhado de uma casa.

Os policiais fizeram uma busca e encontraram mais entorpecentes do tipo maconha e cocaína, e também localizaram uma balança de precisão, 17 munições de calibre .380 e um rolo de papel filme. Ao todo foram apreendidos 58 gramas de cocaína e, aproximadamente, 2 quilos de maconha. O caso foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde todas as medidas legais foram adotadas.

Fonte e foto SSP