PREFEITURA DÁ CONTINUIDADE À VACINAÇÃO DE IDOSOS NA FAIXA ETÁRIA DOS 73 ANOS









24/03/21 - 07:55:57

A Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), deu continuidade nesta terça-feira, 23, à vacinação dos idosos a partir dos 73 anos ou mais, além de profissionais de saúde.

A imunização, que teve início para essa faixa etária na segunda-feira (22), ocorreu no drive-thru montado no Parque Augusto Franco (Sementeira), para quem se cadastrou no portal VacinAju e está com o código já validado, além de 40 Unidades Básicas de Saúde (UBS) da capital. Sob a égide de um planejamento estratégico, Aracaju já vacinou, até o momento, 45.707 pessoas, o que representa 6,87% da população.

Quem esteve no drive-thru da Sementeira para receber a primeira dose da vacina foi a aposentada Maria Horacel Nascimento Figueiredo, que faz aniversário hoje. Do alto dos seus 73 anos, ela não escondeu a felicidade.

“O sentimento é de muita alegria. É um presente que Deus me deu. Espero que todos os idosos tomem essa vacina para diminuir essa mortalidade”, destacou ela com um largo sorriso no rosto.

O aposentado Osvaldo das Neves, 73, cunhado de dona Maria Horacel, também marcou presença. Radiante, ele agradeceu a oportunidade. “É muito gratificante receber essa vacina. Graças a Deus chegou minha hora. Agora é só receber a segunda dose, com muito amor”, sintetizou.

Heleno Ávila, 73, também compareceu ao drive-thru e externou um sentimento compartilhado pela maioria da população brasileira quando o assunto é vacinação: “alívio”.

“Para mim, é um sentimento de alívio. Valeu a pena esperar. Não estava ansioso porque já tinha testado positivo e fiquei internado por alguns dias. Hoje chegou o meu dia. Acho que é o anseio da nação. Os brasileiros precisam disso, os resultados estão provando que a vacina é realmente o caminho. Não tem ideologia, não tem dúvida, não tem nada, é tratar de submeter à população ao tratamento científico, que realmente vai trazer o resultado”, declarou.

Opinião semelhante tem o aposentado Lafayette Franco Sobral, 73. “É um sentimento bom, porque o país está passando por uma fase ruim e nós só vamos resolver isso com vacina. Não tem outro jeito. A vacina tem que vir para todo mundo”.

Tranquilidade

A imunização acontece sempre das 8h às 17h tanto no drive-thru da Sementeira quanto nas 40 UBS, desde que o público alvo tenha se cadastrado no portal VacinAju. “O fluxo foi tranquilo, não tem fila grande e todos os idosos com suas respectivas idades foram vacinados. Todos que estão aqui fizeram inscrição no site da Prefeitura, o código é liberado e eles vêm aqui. Está tudo tranquilo”, destacou a técnica em enfermagem Cristiane Freitas, que aplica vacina posto do drive-thru.

Pontos fixos

Além do drive e das UBSs, para tornar o fluxo de atendimento ainda mais efetivo, a Secretaria da Saúde de Aracaju remanejou a vacinação de oito Unidades Básicas de Saúde para pontos fixos de imunização.

Confira:

UBS João Oliveira Sobral – Cras João de Oliveira Sobral (bairro Santos Dumont);

UBS Renato Mazze Lucas – Emei Manoel Eugênio do Nascimento (bairro Santos Dumont);

UBS Walter Cardoso – EMEF Orlando Dantas (bairro Olaria);

UBS Lauro Dantas – Escola Estadual Jornalista Paulo Costa (bairro Bugio);

UBS José Calumby – Santuário Nossa Senhora Aparecida (bairro Bugio);

UBS Amélia Leite – Oratório de Bebé (avenida Desembargador Maynard);

UBS Dona Sinhazinha – Escola Estadual Senador Leite Neto (bairro Grageru);

UBS Hugo Gurgel – EMEF Juscelino Kubitchek ( bairro Coroa do Meio).

Fonte e foto assessoria