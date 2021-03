Programa vai acelerar 400 startups neste primeiro semestre









24/03/21 - 12:45:40

Inscrições podem ser feitas de forma gratuita até o dia 5 de abril

O programa InovAtiva Brasil vai selecionar 400 startups tecnológicas com soluções inovadoras de todo o país para o ciclo de aceleração 2021.1, que acontecerá de forma virtual e gratuita entre abril e agosto deste ano. As empresas escolhidas serão capacitadas por meio de mentorias (individuais e coletivas) com especialistas do mercado e de treinamento de pitch. Além disso, terão a oportunidade de interagir com outros empreendedores.

Para se inscrever, as startups devem desenvolver soluções inovadoras em produtos ou serviços com ao menos um MVP (Produto Mínimo Viável), a versão simplificada do produto de uma startup.

As inscrições permanecem abertas até o dia 05 de abril no site https://www.inovativabrasil.com.br/. O resultado será divulgado neste mesmo canal no dia 26 de abril.

Durante a aceleração, os empreendedores poderão participar gratuitamente de mentorias com executivos de grandes empresas, além de seminários e atividades de conexão com os principais agentes do ecossistema.

Sobre o InovAtiva Brasil

O programa InovAtiva Brasil é voltado para a aceleração de startups brasileiras de qualquer setor e região do Brasil em estágio de validação, operação e tração. O programa conta com uma rede de mais de mil mentores voluntários, entre executivos e empreendedores experientes de grandes empresas como Google, Microsoft, Samsung, Siemens, Vale, Natura e Embraer. De 2013 a 2020, mais de 2,3 mil empreendimentos já foram acelerados pelo InovAtiva Brasil.

O programa é uma iniciativa do hub InovAtiva. Realizado pela Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia (Sepec/ME) e Sebrae, o hub de inovação promove um conjunto de iniciativas de apoio ao desenvolvimento do empreendedorismo inovador no Brasil.

Por Wellington Amarante