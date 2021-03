Sancionada lei que transforma povoados da Zona de Expansão em seis novos bairros









24/03/21 - 12:32:08

O prefeito Edvaldo Nogueira sancionou, nesta terça-feira, 23, a lei n°5.373, que transforma seis povoados da Zona de Expansão em novos bairros de Aracaju. A medida representa um importante passo para a execução do projeto “Cidade Expansão”, através do qual estão previstas inúmeras obras para a localidade, voltadas para o desenvolvimento urbano e sustentável da área. Com a legislação se tornam bairros os povoados Robalo, São José dos Náufragos, Areia Branca, Gameleira e Matapuã.

“É com muita felicidade que sanciono esta lei, visto que representa o cumprimento de mais um compromisso que firmei com os aracajuanos. O que até ontem eram povoados, agora são bairros. Com isso, damos o primeiro passo de uma grande caminhada para a construção de um dos projetos mais importantes para o futuro da cidade, o ‘Cidade Expansão’, que levará desenvolvimento urbano e sustentável para toda aquela região. Essa lei será fundamental para que o Município possa atuar melhor na localidade, levando diversas melhorias à população que ali reside”, afirmou Edvaldo ao assinar o documento.

Pela lei, ficam delimitados e criados os bairros Robalo, São José dos Náufragos, Mosqueiro, Areia Branca, Gameleira e Matapuã, deixando de existir a denominação Zona de Expansão. No documento, também ficam definidos os trechos e ruas que correspondem a cada novo bairro.

Apresentação do projeto

No último dia 4 de março, o prefeito Edvaldo Nogueira reuniu a bancada governista para apresentar o projeto de lei para transformação dos povoados em bairros. No encontro, o gestor detalhou as ações que estão previstas para a área, reforçando a importância da nova legislação para o desenvolvimento da cidade.

Na mensagem do prefeito aos vereadores, o gestor destacou que a iniciativa foi adotada em virtude do crescimento populacional e da ocupação residencial expressiva na localidade, já consolidada, o que requer uma atenção diferenciada por parte do poder público, com ações voltadas para o ordenamento e planejamento urbano da área.

Na ocasião, o vereador Vinicius Porto elogiou a iniciativa e a explanação “extremamente técnica” do projeto. “Foi uma apresentação bastante necessária, para que pudéssemos compreender facilmente a propositura do prefeito Edvaldo. Todos ficamos bastante satisfeitos com o que vimos”, avaliou.

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA