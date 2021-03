Maria assina Moção de Apelo Internacional e destaca necessidade ampliar vacinação









24/03/21 - 07:25:23

A senadora Maria do Carmo Alves (DEM) assinou hoje (23) a Moção de Apelo à Comunidade Internacional por mais vacinas para o Brasil. No documento, subscrito pela maioria dos senadores, faz-se um alerta para as condições sanitárias críticas do país e a urgência em imunizar mais rapidamente a população. “O Brasil necessita de 100 milhões de doses para acelerar o cronograma de vacinação apresentado pelo Ministério da Saúde”, disse Maria.

Ao defender o aumento do quantitativo de vacina para imunizar o máximo de pessoas possível, o quanto antes, a senadora sergipana destacou que, diariamente, os boletins epidemiológicos trazem dados preocupantes e números crescentes de mortes e contaminados. “As UTI’s estão lotadas, os leitos dos hospitais sem a mínima condição de receber pacientes. É imprescindível imunizar a população para que esse vírus possa ser erradicado”, apelou.

No final, em sessão temática, no Senado os senadores trataram sobre o fornecimento de vacinas contra a covid-19 e cilindros de oxigênio para garantir tratamento aos pacientes em estado grave no Brasil. A iniciativa atendeu a uma sugestão da senadora Rose de Freitas (MDB-ES). “Estamos falando de vida humana e precisamos estar engajados em todas as lutas para preservá-las”, defendeu a democrata sergipana.

Ela lembrou que a falta de doses da vacina chegou a levar à interrupção do atendimento de idosos em vários Estados. “Não podemos esperar que haja um colapso. É preciso agir com firmeza e agilidade”, afirmou Maria do Carmo, ao pedir o empenho dos gestores para que adotem todas as medidas cabíveis para que a população seja vacinada.

A parlamentar citou a informação que lhe foi passada dando conta que em Sergipe, pelo menos, 14 municípios não cumpriram a meta de vacinar idosos e profissionais da saúde que estão na lista de prioridades. “É lamentável sabermos de uma situação dessas, diante de um quadro drástico que estamos enfrentando. É preciso apelar à consciência e sensibilidade”, destacou a democrata.

Destino – A Moção de Apelo aprovada hoje será encaminhada aos países membros do G20, a organismos da Organização das Nações Unidas, especialmente, à Organização Mundial da Saúde (OMS), aos países da OCDE, aos Parlamentos europeu e inglês e ao Congresso americano, aos embaixadores do Brasil no mundo, aos embaixadores estrangeiros no Brasil, às empresas produtoras de vacinas, a todos os presidentes de comissões de Relações Internacionais dos principais países e à imprensa nacional e internacional.

Fonte e foto assessoria