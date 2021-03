Senar Sergipe realiza treinamento sobre segurança na aplicação de agrotóxicos









24/03/21 - 15:06:57

Nesta quarta-feira, 24, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em Sergipe –Senar/SE realizou o curso de segurança na aplicação de agrotóxicos no município de Laranjeiras. O objetivo foi orientar os trabalhadores (as) sobre o manuseio correto do agrotóxico de acordo coma NR 31 para evitar danos à saúde e ao meio ambiente.

A instrutora Nair Regina Brandão dos Santos afirma que o uso correto do equipamento de segurança individual – EPI é fundamental para preservar a saúde do trabalho (a) rural, um dos temas abordados durante o curso.

“Essa turma trabalha diretamente com herbicida, usado para controle de plantas daninhas, e o produto que eles trabalham é da faixa da classificação altamente tóxica que é a vermelha. Essa capacitação é importante para eles verem a importância de usar e retirar os EPIs corretamente e os riscos que eles estão correndo. Às vezes eles usam os EPIs de forma correta, mas na hora da retirada tem um índice de contaminação”, afirma a instrutora.

Ainda segundo a engenheira agrônoma Nair Regina, os trabalhadores (as) também precisam ter cuidado no manuseio e na lavagem dos equipamentos. “As meninas da lavagem também devem usar os EPIS porque as roupas que elas estão lavando estão contaminadas com essas substâncias”, reforça Nair.

O trabalhador rural Marcos Alan dos Santos destaca a importância do curso. “Aprendi muito com este curso sobre como usar o EPI adequadamente e também sobre os primeiros socorros, caso aconteça algo no campo. O curso foi muito proveitoso”.

A aluna Silvana de Jesus Santos é filha de produtores rurais e está fazendo o curso para adquirir mais conhecimento. “Foi um curso muito proveitoso e tenho interesse em fazer outros cursos nesta área rural. Não sabia dos efeitos dos agrotóxicos quando não usamos os EPIS de forma adequada”.

Por Adriana Freitas