SERGIPE: EM ITABAIANA, 281 FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA RECEBEM A CASA PRÓPRIA









24/03/21 - 06:00:50

Chaves foram repassadas pelo ministro Rogério Marinho nesta terça-feira (23). Outros 650 imóveis serão entregues nesta quarta-feira (24) em Santa Luzia, no Maranhão

281 famílias de Itabaiana, em Sergipe, irão morar com mais qualidade de vida e dignidade. Nesta terça-feira (23), elas receberam do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, as chaves de suas casas no Residencial Serapião Antônio Góis I. O empreendimento, localizado no bairro São Cristóvão, recebeu investimentos federais de R$ 20,6 milhões. No total, mais de 1,1 mil pessoas serão beneficiadas.

“Hoje eu tive a oportunidade de ver a emoção das pessoas que estão recebendo seu lar, que é o centro de suas famílias, o seu alicerce”, destacou Marinho. “No ano passado, entregamos 400 mil unidades habitacionais por todo o Brasil. Este ano, serão mais de 420 mil e, até 2023, repassaremos mais de 500 mil unidades por ano. Estamos fazendo mais com menos. Este governo tem esta marca, de usar os recursos dos impostos em benefício da população brasileira, porque respeitamos o recurso proveniente do esforço e do suor de todos”, completou o ministro.

Os apartamentos do Residencial Serapião Antônio Góis I têm dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço, distribuídos em 52 m², além de aquecimento de água por energia solar. O condomínio já conta com redes de água, esgoto, drenagem, energia elétrica e iluminação pública, pavimentação e urbanização. Na região, há duas escolas, dois postos de segurança, um posto de saúde e uma creche.

Uma das contempladas com a nova moradia é a lavradora Gescieli Oliveira Santos. Com 30 anos de idade, ela conta que paga aluguel desde os 15, quando se mudou da casa da mãe. Agora, com a residência própria, ela acredita que terá uma vida melhor junto aos três filhos.

“Com certeza, era meu sonho ter a casa própria. Vai ser uma transformação na minha vida, o começo de uma nova história. Estou imensamente alegre e vou aproveitar bastante o que Deus me deu”, afirmou.

