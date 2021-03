SHOPPINGS RIOMAR ARACAJU E JARDINS OPERAM EM HORÁRIO DIFERENCIADO









24/03/21

Seguindo a Resolução Nº 14/2021 de 22 de março de 2021, do Governo do Estado de Sergipe, os shoppings RioMar Aracaju e Jardins irão funcionar em horário diferenciado a partir desta sexta-feira. No dia 26, lojas e quiosques abrem das 9h às 17h. Já as praças de alimentação funcionam das 10h às 17h. Após esse horário, os restaurantes e lanchonetes estarão operando exclusivamente com delivery, pelas plataformas www.riomararacajuonline.com.br e www.shoppingjardinsonline.com.br até às 19h30.

No sábado e domingo, 27 e 28 de março, os shoppings estarão fechados. Os restaurantes e lanchonetes estarão operando exclusivamente com delivery, pelas plataformas www.shoppingjardinsonline.com.br e www.riomararacajuonline.com.br, das 11h40 às 19h30h.

Os supermercados funcionarão diariamente até as 17 horas, abrindo às 7h no Shopping Jardins e às 8h no RioMar Aracaju. As medidas podem ser revistas ou prorrogadas, de acordo com as resoluções do Poder Público.

Nos dias 29, 30 e 31 de março, os dois empreendimentos abrem suas lojas das 9h às 18h. As praças de alimentação funcionam das 10h às 18h – após esse horário o atendimento será feito através de delivery pelas plataformas www.riomararacajuonline.com.br e www.shoppingjardinsonline.com.br, até às 19h30.

Para acolher o público com segurança, os shoppings mantêm a adoção de mais de 40 protocolos sanitários. Neste momento, o limite de acesso está restrito a 50% da capacidade dos empreendimentos. É importante que todos se atentem ao uso obrigatório da máscara durante a permanência nos malls, higienização das mãos, sinalizações de distanciamento social e limite de acesso aos espaços.

Atendimento online

Os canais de compras online dos shoppings Jardins e RioMar seguem operando normalmente. Acessando os aplicativos (Android e iOS) ou os sites www.riomararacajuonline.com.br e www.shoppingjardinsonline.com.br, o consumidor encontra mais de 8 mil itens de diversos segmentos, como gastronomia, moda, calçados, acessórios, literatura, cuidados pessoais e tecnologia. As ferramentas Shopping Jardins Online e RioMar Aracaju Online atendem a todos os bairros de Aracaju e o frete é grátis na primeira compra ou nos pedidos acima de R$ 75.

Foto: Divulgação