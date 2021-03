SINTASA AVANÇA IMPLANTAÇÃO DO ACORDO COLETIVO NO HOSPITAL SANTA ISABEL









24/03/21 - 07:16:12

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Área da Saúde do Estado de Sergipe (Sintasa) reuniu-se com o presidente interino do Hospital Santa Isabel, Douglas Rosendo, para discutir a proposta da implantação do Acordo Coletivo de Trabalho na instituição.

“Começamos hoje este primeiro passo para consolidarmos um Acordo Coletivo para os empregados do Hospital Santa Isabel, representados pelo Sintasa. Parabenizamos a diretoria do hospital por esta abertura de diálogo e aceno positivo para que este acordo seja construído”, disse Augusto Couto, que esteve presente juntamente com o gerente do Sintasa, Janderson Alves.

Entre os pontos de destaque da proposta está a criação de um piso salarial para áreas como de auxiliar e técnico de enfermagem, recepcionistas, serviços gerais, entre outros.

“A diretoria do hospital solicitou um prazo para análise e nós, amigavelmente, cedemos este prazo. Estamos aguardando que nos próximos dias possamos dar o andamento em todas as propostas do acordo e entrarmos em consenso para vigorar este Acordo Coletivo”, explicou Couto.

Escala de trabalho

Além da discussão sobre o acordo, o Sintasa abordou um problema que ocorreu neste mês na escala de trabalho. Os empregados que fizeram 16 plantões no mês não tiveram direito à folga, prática comum aplicada há anos, visto que na escala 12×36 o correto seriam 15 plantões, mas no mês com 31 dias ocorreriam 16, justificando assim a folga.

“Explicamos esta situação e o presidente do Santa Isabel juntamente com seu departamento jurídico ficaram de corrigir esta questão da folga”, completou Augusto Couto.

Fonte e foto assessoria