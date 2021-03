Uninassau leva saúde e capacitação ao sertão. Ação inclui cursos, palestras, serviços









Levar profissionalização, especialização e saúde ao sertão sergipano são os objetivos do projeto Saúde e Educação, da UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau Aracaju, que será desenvolvido no município de Nossa Senhora da Glória. Para apresentar a ação, o diretor da Instituição, Paulo Rafael Nascimento, se reuniu, na primeira quinzena de março, com a prefeita da cidade, Luana Oliveira.

Durante o encontro, o Diretor destacou o bom relacionamento com a Prefeitura, por meio de ações concretas que favorecem a sociedade. “O projeto que vamos desenvolver na cidade vai oferecer cursos de capacitação para a população, além de ofertar aos servidores públicos a oportunidade de cursar uma graduação ou fazer especialização em diversas áreas”, contou.

Paulo Rafael explicou que o projeto Saúde e Educação também dará dicas de alimentação, controle de pressão arterial, prática de atividades físicas, serviços de psicologia e palestras informativas, que também fazem parte de outro projeto, o UninaSaúde. “Estaremos ofertando a população uma programação a mais com o UninaSaúde. Serão três dias de atividades esportivas de diferentes modalidades, com avaliação física dos participantes, realizadas por alunos e professores do curso de Educação Física da UNINASSAU”, informou o diretor da UNINASSAU.

A prefeita exaltou as ofertas da UNINASSAU e disse que a Prefeitura estará apoiando as ações. “Ficamos felizes com a visita do diretor do Centro Universitário e estamos dispostos a realizar os projetos propostos”, concluiu Luana Oliveira.

As ações estavam programadas para iniciarem em abril. No entanto, devido ao aumento dos casos de Covid-19 no Estado, a Instituição e a Prefeitura resolveram adiar para o mês de maio.

Por Suzy Guimarães