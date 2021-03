Vereador Fábio Meireles parabeniza Aracaju pela ampliação da vacinação









Durante a sessão remota desta terça-feira (23), o vereador Fábio Meireles (PSC) parabenizou a Prefeitura Municipal de Aracaju (PMA) pela ampliação da vacinação contra Covid-19 para idosos de 68 a 72 anos, que será feita a partir desta quarta-feira. A ampliação da faixa etária priorizada nesta fase será possível graças à chegada de 22 mil novas doses de vacinas, que serão entregues ao município nesta terça-feira, 23.

Para o vereador, a PMA tem sido um exemplo de organização na vacinação para outros municípios. “Temos visto que a Prefeitura tem seguido todos os critérios necessários para a organização ideal de vacinação dos idosos e profissionais da saúde, tudo para evitar aglomerações nas Unidades Básicas de Saúde, pontos fixos e drive-thru. Isso é exemplo para os outros municípios do Estado”, afirmou.

Fábio Meireles parabenizou o prefeito Edvaldo Nogueira pela gestão exemplar. “Já sabíamos que Edvaldo era um bom prefeito, mas agora durante a pandemia temos tido ainda mais certeza. Edvaldo tem buscado incansavelmente por recursos, vacinas e insumos para que a população não sinta tanto os impactos da pandemia. Sabemos que tem sido dias difíceis, mas sei que o nosso prefeito tem feito de tudo para minimizar as perdas”, frisou.

De quarta-feira, 24, até sábado, 27, serão vacinados os idosos de 71 e 72 anos, de acordo com o mês e ano do nascimento (veja a lista completa no final da matéria); de domingo, 28, até terça-feira, 29, será a vez dos idosos de 70 anos, respeitando o mesmo formato estabelecido; nos dias 31 de março e 1º de abril serão vacinados aqueles que têm 69 anos, e nos dias 2, 3 e 4 de abril, serão imunizados os idosos com 68 anos.

Para esta etapa, além de 32 Unidades Básicas de Saúde, o público poderá contar com o drive-thru, instalado no Parque da Sementeira, das 8h às 17h, e oito pontos fixos. Assim como nas etapas anteriores, nos fins de semana, a vacinação ocorrerá no posto itinerante e, exclusivamente, em cinco UBS’s: Augusto Franco (no conjunto Augusto Franco) Francisco Fonseca (no bairro 18 do Forte); Edézio Vieira de Melo (no bairro Siqueira Campos); UBS José Calumby (no bairro Jardim Centenário); e Marx Carvalho (no bairro Ponto Novo).

