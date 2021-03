A unidade com fato político









As medidas que vêm sendo adotadas pelo Governo começam a alivia a situação de alguns micros, pequenos e médios empresários, ainda assustados com as medidas adotadas através do toque de recolher. Segundo um integrante do Comitê/Técnico e Científico já se sente um melhor relacionamento com a classe e maior perspectiva de enfrentamento da crise provocada pela pandemia. Donos de bares e restaurantes estão mais confiantes, tanto pelo crédito aberto no Banese, quanto com a prorrogação do ICMS, que dão alívio nos seus compromissos e perspectiva de atravessar a crise que abate a todos.

A situação não é fácil e exige reflexão quanto ao número de casos e mortos que não cessa de aumentar. É provável que incomoda a insistência com que se pede para ficar em casa. Ainda é o lugar mais seguro para evitar o alastramento – mais do que já está – da infecção. A ânsia por sair de casa aumenta o nervosismo, mas a ousadia do passeio pode provocar até a morte e, naturalmente, cada um é que tem de fazer suas escolhas. As autoridades fazem o seu papel e é preciso que o cidadão entenda toda a situação e faça a sua, dentro de uma consciência de que há quase uma asfixia no sistema de Saúde, público e privado.

Sinceramente, não dá para entender a vulgarização da morte, inclusive por posições que se tornam indignas a alguém que tenha influência e lidere segmentos da sociedade. Politizar a Covid não merece apoio dos mais fanáticos, porque cada um deles pode ser a próxima vítima. O Governo Federal dá sinais de que entendeu a Pandemia e passou a enxergá-la com a responsabilidade que jamais demonstrou e está fazendo agora em razão de uma decisão jurídica que pode afetar a questão eleitoral de 2022. Sente-se que não se zela pela vida, mas pela manutenção de um Poder que fica podre através de gestos de egoísmo que valem vidas.

Diretamente vinculado à política, o empresário Clóvis Silveira vinha avaliando que o maior problema da expansão da pandemia no Brasil era a politização. Deixava-se vazar a impressão que “existia a pandemia da situação e outra da oposição”, além da sensação do quanto pior melhor. Não havia a concepção de que o vírus não escolhe partido e nem expõe posições ideológicas. Vai fundo em quem estiver à frente, seja quem for e independente de posição social. Clóvis diz, inclusive, que viu sua teoria ser lançada ontem, em Brasília, com um apelo para a união de todos os poderes em torno de um só objetivo: salvar vida. Sem dúvida, se não conseguirem levar esse propósito adiante, mais cedo do que se espera pode-se ficar livre desse mal, em que todos têm sua parcela de culpa.

Claro que a unidade para vencer a Covid é fundamental, desde que todos deixem de lado seus rancores, autoritarismos, ideologias baratas, ambições, mentiras e leviandades, para que a ação aconteça com o único foco de salvar a sociedade do risco de não sair vivo desta.

Chega à exaustão

Profissionais da saúde chegam à exaustão e demonstram cansaço físico e mental, que abala inclusive relacionamentos entre eles.

*** Com os nervos à flor da pele, alguns médicos e enfermeiras discutem de forma grosseiras, por um mínimo de engano ou desentendimento.

*** A situação está cada vez mais difícil para eles.

Hospital de campanha

Está confirmada a construção de um hospital de campanha no São Lucas. Terá 20 leitos e vai atender a infectados pela Covid-19.

*** O São Lucas está com poucas vagas, principalmente de UTI e precisa de suporte técnico para acomodar pacientes. O hospital de campanha está sendo construído na garagem.

André confirma conversa

O ex-deputado federal André Moura confirmou conversa em Brasília com o presidente do Republicanos, deputado Marcos Pereira.

*** Marcos propôs a André que, se ele for candidato a deputado federal ou ao Senado que o faça pelo Republicanos. Razão: o partido atingir a legenda e ajudar a Heleno Silva e a Jony Marcos.

*** Não há definição sobre filiação, mas André agradeceu o convite e garantiu que não definiria qualquer posição partidária sem antes conversar com Marcos Pereira.

Eliane vai a federal

A vice-governadora Eliane Aquino (PT) disse ontem que é candidatíssima a deputada federal e vai discutir isso com o partido de forma definitiva.

*** Uma certeza Eliane tem: fará uma campanha política bem diferente, “focada em temas importantes que ninguém quer olhar”.

*** Eliane acha que há necessidade de conscientizar a todos sobre o voto errado e buscar o que seja eficiente e tenha empatia.

Famílias destroçadas

Eliane lamenta que as 300 mil mortes registradas, que deixam milhares de famílias destroçadas e nunca mais a vida como foi antes.

*** – Temos todos que fazermos uma reflexão, porque não podemos continuar caminhando para o abismo, disse Eliane, concluindo: “o jogo não é simplesmente a luta pelo Poder”.

*** Admite ainda que o momento não é para falar sobre eleições, mas de cuidar da pandemia.

Jackson escondido

O ex-governador Jackson Barreto (MDB) brincou: “Estou escondido da Covid-19, para ver se ela não me acha”, disse sorrindo. JB já tomou a primeira dose da vacina e dia 30 recebe a segunda.

***JB disse que está querendo conversar com Belivaldo Chagas (PSD), mas sente que ele está extremamente ocupado nesse momento.

*** – O governador trabalha intensamente em Sergipe para conter a pandemia e ainda se ouve críticas sem fundamento de um grupo radical que lhe faz oposição.

Sobre candidatura

Jackson Barreto recebeu telefonemas de dois vereadores e de um ex-prefeito, há uma semana, anunciando que se ele for candidato a deputado federal “pode contar conosco”.

*** – Mas não vou me movimentar sobre política nesse momento. Não tenho nem cara para tratar disso.

Sobre emendas

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) disse que já solicitou ao coordenador de bancada, deputado Bosco Costa (PL) as providências da inclusão de emendas para compra de vacinas.

*** Segundo o senador, “além da minha cota, estão confirmadas as do deputado Fábio Mitidieri (PSD) e da senadora Maria do Carmo (DEM). Dos outros não vi confirmação”.

Está melhorando

Sobre o tratamento da Covid, Alessandro disse que está em evolução: “Ainda preciso de muita fisioterapia e tem medicação por algum tempo”.

*** – Mas estou melhorando, graças a Deus, disse.

Acredita que dá certo

O deputado federal Fábio Mitidieri também falou de como será agilizada a emenda para compra de vacinas: “estamos vendo a parte técnica, mas acredito que dará certo”, disse.

*** Segundo Fábio, “até o momento, além de mim, o senador Alessandro e a senadora Maria do Carmo também já se somaram”. Até aqui, são R$ 27 milhões.

*** E mais: “esperamos que os demais possam abraçar essa causa. Estou confiante pela importância do tema”, falou.

Tarantella atuando

O empresário João Tarantella – bolsonarista sacramentado – atua com mais freqüência nas redes sociais e sugere que deputados estaduais usem recursos para ajudar na compra de Vacinas.

*** Tarantella não fala sobre política e não revela pretensões, mas a sua atuação indica que ele será candidato e 2022.

Depois da tragédia

O empresário Clóvis Silveira filosofa: “ninguém disse que viver seria simples. O que eu tenho certeza é que se pensar positivo vai encontrar 1001 razões para não desistir”!

*** E continua: “É preciso ter paciência com as pessoas, tem gente que o cérebro é como a caixa preta de um avião. Só abre depois da tragédia”!

Já tem avaliação

Circula informação nos bastidores políticos de que tem pré-candidatos a majoritário em Sergipe promovendo avaliações para presidente da República, Governador e Senador.

*** Alguns resultados já circulam pelo interior e são discutidos por algumas lideranças políticas de cada região.

*** Os municípios tratam de política como se não houvesse pandemia.

