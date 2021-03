Aprovada Moção de Apelo por manutenção das Agência do BB em Sergipe









A Assembleia Legislativa aprovou Moção de Apelo proposta pela deputada estadual Maria Mendonça (PSDB) pedindo que a bancada federal sergipana, através do seu coordenador, deputado federal Bosco Costa, dialogue com o presidente do Banco do Brasil visando garantir a manutenção das agências do BB em todo o território sergipano, especialmente, a agência localizada na Avenida Doutor Luiz Magalhães, localizada no município de ltabaiana.

“Graças à Deus a nossa Moção foi aprovada e, agora, é esperar que a bancada federal possa fazer essa intervenção, pois não podemos mais permitir prejuízos para o nosso povo”, afirmou Maria, lembrando que o Banco do Brasil é um instituição bancária, genuinamente brasileira, tendo o Governo Federal com 50% das ações. Ela ressaltou que são mais de 15 mil estruturas de atendimento, distribuídas pelo país, entre agências e postos. “O Banco do Brasil está presente na maioria dos municípios do país e, em muitos casos, é a única instituição bancária que serve à população”, disse.

Preservá-las, no entender da parlamentar, é garantir a manutenção do emprego de mais de 100 mil funcionários, além dos estagiários e contratados temporariamente. “Todos os esforços devem ser envidados para que a economia não seja, ainda, mais impactada”, afirmou, lembrando que a pandemia já tem gerado fortes prejuízos em todos os setores.

Além de possuir importante presença no agronegócio brasileiro e ser financiado de boa parte das exportações, Maria Mendonça lembrou que há dois anos, o BB foi eleito a instituição financeira mais sustentável do mundo no ranking Global 100, da Corporate Knights. “Sergipe não pode perder as agências, pois a população necessita dessa estrutura e os trabalhadores, aprovados em concurso público, atendendo ao que preceitua a Constituição Federal e, também, o Estatuto Social do Banco do Brasil S.A., não podem ser simplesmente empurrados para um Plano de Desligamento Voluntário”, sentenciou.

Assessoria Parlamentar deputada Maria Mendonça