“As bibliotecas de Aracaju devem ser valorizadas e não reduzidas”, diz Professora









25/03/21 - 14:42:00

A vereadora Professora Ângela Melo (PT) se posicionou em defesa da valorização e ampliação das bibliotecas públicas municipais de Aracaju. Atualmente, a cidade tem três bibliotecas vinculadas à Funcaju: Ivone de Menezes Vieira, na Farolândia; Clodomir Silva, no Siqueira Campos; e Mário Cabral, no Centro.

Vale ressaltar que, além dos importantes acervos bibliográficos, as bibliotecas promovem atividades de contação de histórias, recital de poesias, exibição de filmes, encontro com escritores/as, palestras, rodas de leitura, dentre outras atividades.

“As nossas bibliotecas têm uma contribuição fundamental na educação, na cultura, na sociabilidade de crianças e adolescentes, no acesso à informação histórica e no desenvolvimento de Aracaju”, enfatizou Ângela.

A vereadora repudiou também qualquer possibilidade de fechamento das bibliotecas de Aracaju ou junção das três em um único lugar. “Circulam informações de fusão das bibliotecas e isso é muito preocupante. Sou totalmente contra uma proposta como essa e espero que a Funcaju afirme publicamente que não há qualquer movimentação neste sentido”, frisou.

Ângela Melo destaca ainda o papel que as bibliotecas cumprem no fortalecimento comunitário. “Essas bibliotecas estão em locais extremamente importantes de Aracaju, em pontos de muita presença populacional. As escolas dos bairros, as creches e famílias têm relação com as bibliotecas. O que precisamos é valorizar e fortalecer as nossas bibliotecas”, afirmou a parlamentar.

Fonte: Assessoria de Comunicação – Vereadora Professora Ângela Melo (PT/Aracaju)