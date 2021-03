Belivaldo: “querem jogar para a galera sobre a vacinação dos servidores da segurança”









25/03/21 - 09:01:16

O governador Belivaldo Chagas foi duro em seus comentários sobre a vacinação dos profissionais da Segurança Pública do Estado de Sergipe, afirmando que “estão querendo jogar para a galera”.

O comentário de Belivaldo foi feito após as constantes críticas que vem recebendo do deputado capitão Samuel Barreto sobre a vacinação dos profissionais da Saúde de Sergipe, e que várias vezes tem pedido prioridade na vacinação desses profissionais. “O deputado Samuel tem todo direito de criticar, afinal é o papel dele, mas ele sabe que não é bem assim e que a todo um protocolo, mas que mesmo assim continua com as críticas”.

Durante entrevista concedida radialista Narciso Machado, o governador explicou que “a vacinação é feita obedecendo a orientação do governo federal e isso não inclui no momento, os profissionais da Saúde.

“Não podemos tirar as doses de vacina que são destinada aos idosos para aplicar nos profissionais da segurança. Eles tem todo o meu respeito, mas são ordens, são decisões do governo federal e aí não precisa ficar criando todo esse problema”, desabafou o governado

Sobre as medidas restritivas impostas pelo Estado, Belivaldo Chagas disse que não hesitará em aumentar as restrições, ou seja, irá manter o toque de recolher caso seja necessário já que segundo ele, embora os números tenham caído no dia anterior porém não se sabe se haverá queda no número de internados ou se será ampliado o número de pessoas contaminadas.

Ao final da entrevista Belivaldo garantiu que manterá o calendário de pagamento dos salários dos servidores públicos estaduais.