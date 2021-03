CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO AVANÇA E INICIA VACINAÇÃO DE IDOSOS A PARTIR DE 72 ANOS









A Prefeitura de Aracaju segue avançando no processo de imunização da população contra a covid-19. Nesta quarta-feira, 24, começaram a receber a vacina os idosos a partir dos 72 anos ou mais. A expectativa da Secretaria Municipal de Saúde (SES) é que sejam vacinados até esta quinta-feira, 25, mais de 3.700 idosos nessa faixa etária, além de profissionais de saúde.

Aracaju já vacinou, até o momento, 48.420 pessoas, o que representa 7,2% da população. Somente nessa quarta-feira, foram vacinados 2.239 idosos.

A aplicação da vacina acontece no drive-thru montado no Parque Augusto Franco (Sementeira), para quem se cadastrou no portal VacinAju e está com o código já validado, além das 40 Unidades Básicas de Saúde (UBS) da capital. No caso das UBS, o idoso não precisa se cadastrar no site, basta apenas se dirigir à unidade portando identidade ou comprovante de residência.

Vale lembrar que a divisão da faixa etária objetiva contribuir para que não haja aglomeração. Nesse sentido, estão sendo vacinados hoje os idosos nascidos de janeiro a março de 1949 e de abril a junho de 1948. Amanhã serão imunizados os nascidos de julho a dezembro de 1948.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Waneska Barboza, a Prefeitura segue fazendo o seu papel de imunizar a população o mais rápido possível e com toda a segurança necessária.

“A gente segue na vacinação hoje e amanhã para idosos a partir de 72 anos ou mais e a estimativa é que sejam vacinadas mais de 3.700 pessoas dessa faixa etária. Para evitar aglomerações e dar segurança a quem vai se vacinar, nós dividimos em meses e anos de nascimento para que a gente consiga dar um bom atendimento principalmente nas Unidades Básicas de Saúde que são unidades menores e que continuam com seu atendimento rotineiro”, destaca a gestora.

Waneska Barboza ressalta ainda a importância da vacinação e que os idosos não deixem de comparecer nos dias estabelecidos. “Pedimos a compreensão de todos para que consigam ser vacinados. Aqui no drive, por exemplo, é tudo muito rápido. As pessoas entram, se identificam logo na entrada, depois elas passam pelo preenchimento do cartão de vacinação e, quando elas chegam no estande, são vacinadas e imediatamente são liberadas. É tudo muito rápido. Contamos com a compreensão da população para que vá se vacinar no seu mês e ano para que, dessa forma, a gente consiga ter uma fluidez maior na vacinação e uma segurança para todo mundo”, diz a gestora, ao lembrar que as UBS funcionam das 8h às 16h e o drive das 8h às 17h.

Felicidade

Jovelina dos Santos Ferreira, de 72 anos, foi ao drive-thru nesta manhã para tomar a primeira dose da vacina. Emocionada, ela disse que o sentimento era de muita felicidade. “Estou feliz porque hoje chegou o dia da vitória. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Louvado seja o nome do Senhor”, exclamou.

Francisco Barreto, 72, também foi ao drive-thru tomar a vacina. “Acredito que Deus proteja o Brasil e livre desse mal que está acontecendo no mundo todo e volte a paz. Estava aguardando por esse dia. Espero que o resultado seja bom”, afirma.

A aposentada Aldeíde Monteiro estampou um sorriso no rosto após tomar a vacina. E não era para menos. Isso porque hoje ela completa 73 anos e a vacina, em sua opinião, não deixa de ser um presente. “Estou muito feliz. Uma nova esperança está surgindo. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer a todos que fizeram a gente chegar até aqui. Que Deus abençoe a todos”.

Josefa Dantas de Andrade, 74, também disse estar “radiante”. “Estou muito alegre. Estava ansiosa esperando por esse dia. Vacinar evita a doença. Estamos sem poder sair e agora dá pra ir na rua de vez em quando”.

Para Joelito Lima, 72, a sensação é a melhor possível, mas fez uma ressalva com relação à conscientização das pessoas. “Só desejo que todos sejam vacinados. Estou há um ano em casa, sem sair para lugar nenhum e se todos fizessem a mesma coisa, as coisas iriam melhorar. A vacina é muito importante, mas mesmo assim é preciso ter cuidados, como usar máscaras, evitar aglomeração”, recomendou.

Pontos fixos

Além do drive e das UBSs, para tornar o fluxo de atendimento ainda mais efetivo, a Secretaria da Saúde de Aracaju remanejou a vacinação de oito Unidades Básicas de Saúde para pontos fixos de imunização.

Confira

UBS João Oliveira Sobral – Cras João de Oliveira Sobral (bairro Santos Dumont);

UBS Renato Mazze Lucas – Emei Manoel Eugênio do Nascimento (bairro Santos Dumont);

UBS Walter Cardoso – EMEF Orlando Dantas (bairro Olaria);

UBS Lauro Dantas – Escola Estadual Jornalista Paulo Costa (bairro Bugio);

UBS José Calumby – Santuário Nossa Senhora Aparecida (bairro Bugio);

UBS Amélia Leite – Oratório de Bebé (avenida Desembargador Maynard);

UBS Dona Sinhazinha – Escola Estadual Senador Leite Neto (bairro Grageru);

UBS Hugo Gurgel – EMEF Juscelino Kubitchek ( bairro Coroa do Meio).