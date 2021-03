Chegada de nova arena deve fortalecer os esportes de areia na capital sergipana









25/03/21 - 16:55:41

Na praia, no campo ou na cidade as modalidades de esportes de areia têm se tornado uma tendência em todas as regiões brasileiras. Em Aracaju, o estímulo a essas práticas esportivas, a exemplo do beach tênis, futevôlei e vôlei de praia, ainda ocorre de maneira tímida. Os empresários Luiz Loeser e Carolina Cardoso, através de um novo projeto, visam mudar este cenário na cidade.

“Aracaju além de ser uma cidade praiana, despertou para os esportes de areia! Queremos trazer mais uma opção para desenvolver este potencial esportivo. Após ter vivenciado o início das arenas de esportes de areia em Floripa, percebemos que essa febre poderia chegar em Aracaju. Em uma visita, em meio a pandemia, percebemos que o movimento havia começado em bares de praia, nos fins de semana. Com a Arena Calu, estes esportes estarão na agenda do dia a dia do praticante”, explica Carolina.

O novo empreendimento – a Arena Calu – fica em um dos locais mais agradáveis da cidade, a Coroa do Meio, no encontro do rio com o mar, e está com mais de 60% das obras concluídas. A arena contará com uma estrutura dentro dos padrões técnicos esportivos, oferecendo quadras para práticas de esportes de areia.

O espaço estará aberto aos amantes dos esportes de areia, assim como aos que desejem apreciar a vista da foz do rio Sergipe. “O ambiente é adaptado para atender as necessidades dos frequentadores, da chegada até a saída. Queremos, com isso, estimular que as pessoas venham praticar e apreciar as modalidades esportivas que serão oferecidas pela Calu . Potencial não falta para Aracaju ser referência no Nordeste”, afirma Luiz.

A ampla estrutura da Arena Calu será um diferencial. Além das quatro quadras adaptáveis às três modalidades, o espaço contará com o Bar Calu, vestiários e banheiros para os esportistas e um atendimento especializado. “Sem dúvida, a arena proporcionará aos aracajuanos um novo ambiente na cidade, seja pela estrutura das quadras, pela acessibilidade , pelo atendimento e pelos produtos que vamos oferecer. Queremos que todas as pessoas se sintam acolhidas em nossa arena. Aracaju terá um espaço completo para os amantes dos esportes de areia”, garante Luiz.

Por Pábulo Henrique