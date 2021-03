De visual novo, Rafa Brites brinca em skate com o filho, Rocco. Apresentadora, casada com Felipe Andreoli, falou que foi ela mesma a responsável pelo novo look









Rafa Brites decidiu mudar o visual e cortou os fios, na altura dos ombros. A apresentadora de 34 anos mostrou o resultado em uma foto em seu Instagram na manhã desta quinta-feira (25) e contou que foi ela mesma quem fez as vezes de cabeleireira, por estar em quarentena por causa da pandemia da Covid-19.

“Cabelinho voltou! Rafa mãos de tesoura! Quem ama um cabelinho?”, escreveu ela na legenda da imagem. “Mais uma vez, picote no cabelo, é isso aí, cada hora invento uma coisa. Não cortei tão curto, mas cortei bastante”, disse ela, em um vídeo.

Depois, Rafa ainda brincou com o filho, Rocco, de 4 anos, de seu casamento com Felipe Andreoli. A apresentadora sentou em um skate, enquanto o garotinho, todo fofo, a empurrava, fingindo ser um motorista de aplicativo.

Recentemente, Rafa ganhou um enxurrada de elogios ao aparecer usando um modelo de biquíni de lacinho com listras verdes, vermelhas e amarelas. “A jovem senhora descobriu o termo biscoitar… Biscoteimos então”, disse Rafa.

Fonte/Foto: globo.com