Deputado Adaílton Martins cobra solução para emendas parlamentares









25/03/21 - 07:04:32

O deputado estadual Adaílton Martins (PSD) participou da sessão remota da Assembleia Legislativa, na manhã dessa quarta-feira (24), para solicitar uma solução definitiva para o impasse envolvendo as emendas parlamentares e algumas secretarias do Poder Executivo. Ele requereu o empenho do líder do governo, deputado Zezinho Sobral (PODE).

Segundo Adaílton Martins, desde 2019 ele apresentou 13 emendas, mas oito delas foram canceladas por erros das secretarias. “Sabemos da seriedade com que o presidente Luciano Bispo conduz a Casa e de sua preocupação com a imagem dos deputados, mas temos que ter uma atenção especial para as emendas parlamentares”.

O deputado disse, ao que parece, algumas secretarias do governo do Estado não estão sabendo como proceder para garantir a efetiva tramitação das emendas. “Já temos outras emendas e a gente apela ao líder do governo para que esses problemas sejam solucionados até para que a imagem dos deputados não fique comprometida”.

“Temos que ir nessas secretarias e tentar entender o que está emperrando essas emendas. Foram 13 que eu apresentei e oito delas foram perdidas. E não é culpa nossa, mas de alguém nessas secretarias. Espero que o líder do governo possa acompanhar para que a gente não fique prometendo e depois não cumprir”, completou Adaílton, recebendo o apoio do presidente Luciano Bispo (MDB), que também confirmou seu incômodo com esta situação.

Por Habacuque Villacorte

Foto: Joel Luiz