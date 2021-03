DEPUTADO ANUNCIA QUE PEDIRÁ ARQUIVAMENTO DE SEUS PROJETOS NA ASSEMBLEIA









25/03/21 - 06:55:34

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) participou da sessão remota da Assembleia Legislativa, na manhã dessa quarta-feira (24), para anunciar que já requereu para que sua assessoria elaborar, mensalmente, solicitações de arquivamento de projetos de sua autoria junto à Mesa Diretora da Casa. O parlamentar explica que suas propostas não tramitam e que desistiu de se indispor com os colegas deputados.

Durante seu discurso, Georgeo pontuou que após vencer a eleição fica a expectativa de chegar ao parlamento e promover um mandato produtivo, que traga resultados para a sociedade, mas a cada dia, a sociedade tem cobrado mais resultados dos parlamentares. Ele chegou a citar o vídeo gravado pelo empresário sergipano João Tarantella, na porta da Alese, fazendo cobranças ao Poder Legislativo e dos órgãos fiscalizadores.

“No meu caso isso vem me incomodando bastante. Já criei a série ‘os engavetados’, para tratar dos projetos meus que não tramitavam na Alese, mas não surtiu o efeito necessário. Vi aqui o projeto do governo, que merecia sim nossa atenção, chegou pela manhã e foi logo votado; será que as matérias de autoria dos deputados não merecem a mesma atenção?”, questionou.

Em seguida, Georgeo disse que são vários os projetos protocolados, mas que não se consegue pautar nada, além de algumas matérias que como um projeto de lei dizendo que São Cristóvão é a “Cidade-Mãe do Estado”. “Outras matérias tão importantes quanto ficam engavetadas. No meu caso, por exemplo, existem projetos de 2015 tramitando aqui! Não são pautados e nem temos justificativas. Antes do sistema remoto, eles estavam na CCJ com seus relatores designados, mas nunca retornavam para a pauta”.

Por fim, Georgeo disse que estava “jogando a toalha” e que estava, via sua assessoria, pedindo o arquivamento de seus projetos, mês a mês, a partir de agora. “Não quero ficar me desgastando com o presidente e nem com os colegas deputados para que um projeto meu entre na pauta. Se não há interesse ou algo errado, que rejeitem, mas engavetar não! Ficam os números, mas não os resultados! A gente até pensa em trazer temas importantes para esta Casa, mas infelizmente a gente não consegue sequer discutir”.

“Projetos como a PEC da Ficha Limpa; o desconto proporcional da conta de água aos dias sem abastecimento; esses e outros são projetos nossos importantes que ficam esquecidos, mas ficamos apreciando Moções, Indicações, Qual a missão nossa? É só discurso? Falatório? Não quero nem olhar outras legislaturas, mas quero que a atual tenha um rito maior. Infelizmente tenho que jogar a toalha”, concluiu Georgeo Passos.

Por Habacuque Villacorte

Foto: Joel Luiz