Drive thru acelera vacinação em São Cristóvão: próxima ação acontecerá neste sábado









25/03/21 - 15:28:07

São Cristóvão realizou nesta quarta (24) o segundo drive thru de vacinação para os idosos de 70 anos ou mais, em uma ação que aconteceu na Praça São Francisco, centro histórico da cidade. As equipes da secretaria de saúde vacinaram um total de 322 idosos com a primeira dose da CoronaVac, vacina do Instituto Butatan. A segunda dose deverá ser aplicada no dia 14 de abril, no mesmo local no período da tarde.

O próximo drive Thru será realizado no sábado (27) no espaço do SergipeTec, no bairro Rosa Elze, próximo à UFS, das 8h às 12h. Poderão se vacinar todos os idosos de 70 anos ou mais, munidos do cartão SUS (ou CPF), documento de identidade e comprovante de residência que comprove que o idoso é morador de São Cristóvão. Caso o idoso não possa ou não queira comparecer, ele deverá aguardar as equipes durante a semana para vacinação em seu domicílio.

A estratégia em drive thru tem sido realizada pelo município desde o último sábado (20), junto à vacinação em domicílio, que continua acontecendo todos os dias da semana. Segundo Fernanda Santana, secretária de saúde de São Cristóvão, ambas as estratégias tem dado certo e o drive thru deverá acontecer toda semana, à medida que novas doses forem recebidas.

“Por acreditar nessa estratégia, estabelecemos que iremos realizar dois drives thrus por semana aqui no município. Sempre um no centro histórico e outro no grande Rosa Elze, pois nossa cidade possui dois núcleos urbanos. Estamos prontos para vacinar o maior número de pessoas no menor tempo possível”, afirmou a secretária.