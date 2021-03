Edvaldo se reúne com Banco do Brasil para discutir projetos para Aracaju









25/03/21 - 14:14:18

O prefeito Edvaldo Nogueira participou, na manhã desta quinta-feira, 25, de reunião virtual com a direção do Banco do Brasil para tratar de projetos e parcerias entre a instituição financeira e a Prefeitura de Aracaju. O superintendente nacional de governo do banco, Antonio Carlos Servo, e o superintendente do Nordeste de Governo, Christiano José dos Santos Carvalho, participaram do encontro.

“A nossa gestão busca fortalecer sempre a relação com os nossos parceiros, com o intuito de buscar novos caminhos de investimentos para a nossa cidade. Na reunião com os dirigentes do Banco do Brasil, apresentamos nossos projetos e discutimos aquilo que podemos construir conjuntamente”, destacou Edvaldo.

Para Antônio Carlos Servo, o diálogo com a gestão municipal é extremamente positivo para o BB. “É sempre salutar manter esta boa relação institucional, pois abre novas oportunidades para a nossa instituição e para a cidade”, frisou.

Também participaram da reunião o gerente geral de Setor Público de Sergipe, Eric Dale, e os secretários municipais Jeferson Passos (Finanças) e Augusto Fábio de Oliveira.

Fotos: Ana Lícia Menezes/PMA