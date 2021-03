Idosos nascidos entre janeiro e março 1950 e abril e junho de 1949 recebem vacina na sexta









25/03/21 - 16:43:43

A Prefeitura de Aracaju segue imunizando contra a covid-19 idosos a partir dos 72 anos ou mais e profissionais da saúde.

A aplicação da vacina acontece no drive-thru montado no Parque Augusto Franco (Sementeira), para quem se cadastrou no portal VacinAju e está com o código já validado, e nas Unidades Básicas de Saúde.

Vacinação nas UBS

De acordo com o gerente da UBS Marx de Carvalho, Lênison Oliveira, além de 31 Unidades Básicas de Saúde (UBS) da capital, existem quatro pontos fixos. “O idoso de 72 anos ou mais não precisa se cadastrar no site se optar em se imunizar na UBS, basta apenas se dirigir à unidade portando identidade ou comprovante de residência, cartão de vacina, e, se tiver, deve levar também o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS)”, explicou.

Pontos fixos

Além do drive e das UBSs, para tornar o fluxo de atendimento ainda mais efetivo, a SMS remanejou a vacinação de algumas Unidades. Confira:

– UBS João Oliveira Sobral e UBS Mazze Lucas – Cras João de Oliveira Sobral (bairro Santos Dumont);

– UBS Lauro Dantas e UBS José Calumby – Escola Estadual Jornalista Paulo Costa (bairro Bugio);

– UBS Dona Sinhazinha – Paróquia Sagrado Coração de Jesus (bairro Grageru);

– UBS Hugo Gurgel – EMEF Juscelino Kubitchek (bairro Coroa do Meio).

Confira o cronograma

Sexta-feira, 26 de março – idosos nascidos entre janeiro e março de 1950 e entre abril e junho de 1949;

Sábado, 27 de março – idosos nascidos entre julho e dezembro de 1949;

Domingo, 28 de março – idosos com 70 anos, nascidos entre janeiro e março de 1951 e abril de 1950;

Segunda-feira, 29 de março – idosos nascidos em maio e agosto de 1950;

Terça-feira, 30 de março – idosos de 70 anos, nascidos entre setembro e dezembro de 1950;

Quarta-feira, 31 de março – idosos de 69 anos, nascidos entre janeiro e março de 1952, e abril e junho de 1951;

Quinta-feira, 1º de abril – idosos nascidos entre julho e dezembro de 1951;

Sexta-feira, 2 de abril – idosos de 68 anos, nascidos entre janeiro e março de 1953, e abril de 1952;

Sábado, 3 de abril – idosos nascidos entre maio e agosto de 1952;

Domingo, 4 de abril – idosos nascidos entre setembro e dezembro de 1952.