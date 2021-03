Linda participa de Live sobre “Transfeminismo e Política”









25/03/21 - 10:58:50

O Coletivo Perspectiva em Foco realizou uma Live em seu canal do youtube com a parlamentar Linda Brasil (PSOL), com o tema “Transfeminismo e Política”, na noite desta quarta-feira, 24. A vereadora falou sobre sua trajetória e experiências na vida pessoal, na militância e atualmente os desafios na vida política.

As pessoas participaram perguntando sobre os principais desafios enfrentados por Linda, uma vez que ela foi a primeira mulher trans eleita vereadora no município de Aracaju, e a mais votada na eleição. Para a vereadora a desconstrução dos estigmas e estereótipos é um dos grandes desafios.

“O desafio é a desconstrução dos estigmas sobre as pessoas trans. Principalmente com a chegada no poder de uma pessoa machista, homofóbica e racista. Chegou com um discurso de fake news como a mamadeira de piroca e kit gay, que fortaleceu os discursos preconceituosos. Então é um processo de desconstrução. É importante que as pessoas reflitam seus privilégios, eu como mulher branca trans, sei que tenho privilégios em relação às mulheres negras por exemplo, precisamos entender os privilégios e fazer algo.”, reflete Linda.

A vereadora falou sobre as dificuldades no parlamento, principalmente para as mulheres. “Só para vocês entenderem, hoje foi uma sessão surreal. São 24 cadeiras, apenas 4 mulheres, todas as 4 são da oposição, porque a situação tem aprovado tudo que vem do executivo. Para mim o fato de ser mulher, trans e da esquerda, de combater essa estrutura, de denunciar e não ser cooptada é convicção.”, relatou Linda.

A transfeminista afirmou que não haverá recuo nem da população LGBT’S, nem as pessoas negras, nem da periferia e tantos outros grupos oprimidos, e enfatiza que agora é hora de avançar e desafiar esse sistema. “Se a gente não mudar isso vai perpetuar o sistema de opressões, temos que ocupar, incomodar e denunciar esse sistema falido e secular.”, alerta a parlamentar.

Fonte e foto assessoria