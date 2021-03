Mobilidade acadêmica enriquece currículo e amplia oportunidades no mercado de trabalho









25/03/21 - 07:32:16

Experiência internacional aumenta a bagagem cultural e profissional e proporciona uma formação superior ainda mais consolidada.

Novas vivências acadêmicas, integração aos diversos contextos e cenários internacionais e aquisição de novos conhecimentos, competências e habilidades. A mobilidade acadêmica internacional tem sido uma oportunidade para estudantes para ampliar as possibilidades no mercado de trabalho.

Cada vez mais, a experiência em um outro país durante a graduação enriquece o currículo, cria laços e proporciona maior aprendizado em uma nova cultura. O intercâmbio promove a criatividade, competitividade, aprendizagem e a diversidade de idiomas.

Além de ampliar os conhecimentos na área de atuação, os estudantes retornam com uma bagagem cultural, pessoal e profissional diferenciada aumentando as possibilidades diante dos desafios do mercado de trabalho e uma formação superior ainda mais consolidada.

Instituições de ensino, como a Universidade Tiradentes, auxiliam acadêmicos com programas diversos de mobilidade acadêmica internacional para os estudantes de graduação e pós-graduação. Com a missão de inspirar pessoas a ampliar horizontes por meio de ensino, pesquisa e extensão, a Unit oferece o Programa de Mobilidade Acadêmica Internacional – ProMAI.

As parcerias da Universidade Tiradentes se estendem por todo o mundo e vão desde países culturalmente próximos a países como Polônia e Coreia do Sul. A diversidade garante que os estudantes possam escolher o país que mais se identifica, seja por motivos pessoais ou de acordo com o valor agregado para sua futura profissão. As vagas são ofertadas semestralmente. Desde 2008, o Grupo Tiradentes iniciou sua atuação internacional por meio de programas de intercâmbio acadêmico.

Assessoria de Imprensa