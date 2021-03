PCdoB 99 anos, todo dia uma luta, todo dia uma esperança!









Neste 25 de março de 2021, o Partido Comunista do Brasil (PCdoB) chega aos seus 99 anos de vida empunhando sua histórica bandeira de defesa da democracia, do socialismo do Brasil e do povo brasileiro.

Vivemos um momento político de muita instabilidade e incerteza em nosso país. Crise política, institucional e econômica, provocadas pelo governo de caráter fascista de Bolsonaro, agravado pelo cenário de pandemia mundial, em que o Brasil configura entre os países com maior número de infectados e mais de 300 mil óbitos decorrentes da Covid 19.

Jair Bolsonaro nunca enfrentou a pandemia, pelo contrário, sabotou todas as medidas recomendadas pela ciência e pelas autoridades de saúde, e no espaço de um ano, o Brasil teve quatro ministros. Desestimulou o uso de máscaras e promoveu aglomerações por todo o País. Receitou remédios ineficazes, fez campanha contra as vacinas e atrasou a sua aquisição até o quanto pôde. Promove, na verdade, uma política genocida que enluta milhares de famílias brasileiras.

Felizmente, com o apoio do PCdoB de Sergipe, o governador Belivaldo Chagas e os prefeitos de Aracaju, Edvaldo Nogueira, e de Nossa Senhora do Socorro, Padre Inaldo, se pautaram pela ciência, empatia e solidariedade no combate à pandemia da covid-19 em Sergipe. Apesar de todos os esforços de nossos aliados, mas com a sabotagem praticada por Bolsonaro, a doença avança em Sergipe.

Destacamos a importância do Sistema Único de Saúde (SUS) no combate à pandemia da covid -19. O SUS é reconhecido como o maior sistema público de saúde do mundo, universal e gratuito. Apesar de toda a pressão no aumento de atendimento decorrente da covid 19, o SUS se mostrou robusto e experiente, sendo a melhor ferramenta que o Brasil tem em mãos no combate ao vírus. Defender o SUS é defender a vida de milhões de brasileiros.

Com a experiência de quem ao longo de quase um século enfrentou ditaduras e governos autoritários, que infestaram a história de nossa República, o PCdoB comemora seu nonagésimo nono aniversário com o povo: seus eleitores, eleitoras, aliados e amigos, envidando esforços para unir um amplo leque de forças políticas, sociais, econômicas e culturais para defender a saúde, o emprego e o direito de viver de forma digna de cada brasileiro.

Nessa realidade, marcada pelo distanciamento social e pela busca de novas formas de trabalho, estudo, encontros familiares e com amigos, funcionamento das instituições e do fazer partidário, o PCdoB de Sergipe acredita na esperança, regada pela capacidade de luta e resistência da nossa gente que vai brotando e se espalhando pelos corações e mentes de um povo que, “antes de tudo é um forte”, que não se rende e teima em ter uma vida digna e feliz. Pois, como diz o poeta é “viva a luta de quem não se dobra”.

Vacina Já e para todos e todas!

Em defesa do SUS e contra o desmonte do serviço público!

Fora Bolsonaro!

Viva o Partido Comunista do Brasil!

Aracaju, 25 de março de 2021

Comissão Executiva PCdoB-SE