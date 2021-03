Pimentel sugere que SE-470 receba nome de empresário estanciano









25/03/21 - 16:08:52

A Assembleia Legislativa aprovou nesta quinta-feira, 25, a indicação nº 84/2021, do deputado estadual Luciano Pimentel. A propositura sugere ao Governo do Estado que preste uma homenagem ao empresário estanciano Rubens Alves da Silva, batizando com seu nome a rodovia SE-470.

Na justificativa, o parlamentar destacou a importância de Rubens Alves da Silva para Sergipe e, principalmente, para o crescimento de Estância. “Foi um homem de visão, uma referência no estado. Ele investiu na região sul, abrindo estradas e construindo pontes, além de residir em Estância por acreditar que o município é um paraíso de beleza na terra e ver um enorme potencial turístico na cidade. Seu conhecido empreendimento, o Posto Estanciano, ganhou diversos prêmios, se tornando uma empresa sólida e reconhecida. Por todo esse amor e dedicação, entendo que ele merece ser homenageado”, realçou Luciano.

De acordo com o deputado, através do Posto Estanciano, grande legado de Rubens Alves, o empresário continua fazendo parte da história de Sergipe, deixando sua contribuição para o desenvolvimento do estado. “Até hoje a empresa criada por ele, atualmente administrada por sua filha Ana Cristina Silva, gera emprego e renda, movimentando a economia local, expandindo o potencial turístico da região sul e impulsionando o crescimento de todo estado. Rubens definitivamente deixou sua marca em Sergipe”, afirmou Pimentel.

