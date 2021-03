PREFEITURA REALIZARÁ FEIRAS DE PESCADOS ENTRE 31 DE MARÇO E 2 DE ABRIL









25/03/21 - 14:03:23

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), realizará entre os dias 31 de março e 2 de abril, das 5h30 às 13h30, as feiras de pescados da Semana Santa. Assim como no ano anterior, a comercialização acontecerá em três áreas da cidade: praça de Eventos dos mercados centrais; rua Comércio 5, no bairro Bugio; rua Cuba com rua B, no bairro América.

“Ao direcionar a venda de peixes e frutos do mar para três amplos espaços públicos, a Emsurb não só disponibiliza comodidade às pessoas que tradicionalmente consomem esses produtos no período, mas procura atender as medidas de enfrentamento ao novo coronavírus estabelecidas em decreto municipal, e ofertar as condições para evitar aglomerações”, disse o presidente da empresa, Luiz Roberto Dantas.

Com relação a preparação das feiras de pescados, o diretor de Espaços Públicos e Abastecimento (Direpa), Bira Rabelo, informou que a empresa municipal instalará nesses três pontos de comércio ao ar livre, recipientes com álcool em gel, lavatório com água e sabão e máscara nos acessos, caso surja a necessidade.”Disponibilizaremos a mesma estrutura das feiras e mercados”, esclareceu o diretor.

A comercialização nas feiras de pescados se dará através de permissionários e feirantes já cadastrados pela Emsurb e estará voltada, especificamente, para a venda desses produtos.

Dias e locais das feiras:

▪️31/3 a 2/4: Mercados centrais – Praça de Eventos;

▪️1º e 2/4: Bairro Bugio – Rua Comércio 5;

▪️2/4: Bairro América – Rua Cuba /Rua B.

Informações Emsurb