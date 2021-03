Prefeitura de Ribeirópolis instala barreiras sanitárias para conter o avanço do vírus









25/03/21 - 06:37:44

A Prefeitura Municipal de Ribeirópolis instalou barreiras sanitárias nas entradas e saídas da cidade. A ação foi promovida por meio do prefeito Rogério Sobral (PL) em apoio de todas as secretarias, que de acordo com ele, o objetivo é conter a disseminação do coronavírus e orientar as pessoas que chegam ou saem, além de distribuição álcool em gel, máscaras de proteção e aferição de temperatura.

Com agentes comunitários, vigilância sanitária e epidemiológica, dentistas e demais profissionais da saúde envolvidos, as barreiras foram implantadas nas saídas que dão acesso à Itabaiana, Nossa Senhora da Glória e Serra do Machado. Na oportunidade, há a aferição de temperatura, e em casos de pacientes que apresentam sintomas da covid-19, são encaminhados às referentes unidades de referência para serem atendidos e medicados.

Ainda segundo Rogério, visando o combate e prevenção ao vírus, a decisão de instalar as barreiras sanitárias em Ribeirópolis foi tomada diante da antecipação de outros municípios de endurecer as medidas restritivas.

A enfermeira e secretária de saúde do município, Irene Portela, relata que é inspecionado o uso de máscaras e álcool em gel nos estabelecimentos, e é passada à população orientações educativas sobre evitar a circulação na cidade sem necessidade. Para finalizar Irene também reforça que Ribeirópolis está com atendimento de saúde 24h.

Vacinação contra a covid-19 em Ribeirópolis

A vacinação para idosos de 70 a 74 em Ribeirópolis começa a partir desta quarta-feira, 25 a 27 de março, das 08h às 16h, na quadra do Colégio Municipal Josué Passos.

25 de março: Idosos de 73 e 74 anos.

26 de março: Idosos de 71 e 72 anos.

27 de março: 70 anos.

Por Ascom Governo de Ribeirópolis.