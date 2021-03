CMA: PRESIDENTE RECONHECE POSTURA RESPONSÁVEL DAS BANCADAS DURANTE VOTAÇÕES









25/03/21 - 15:54:18

A postura de responsabilidade e engajamento dos vereadores que integram as bancadas do governo e da oposição durante as votações no plenário virtual foi reconhecida pelo presidente da Câmara Municipal de Aracaju, Nitinho Vitale (PSD). Segundo ele, a boa prática parlamentar registrada no plenário virtual tem agilizado e dado eficiência à produção legislativa.

O presidente da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) fez uso da palavra , durante o Pequeno Expediente, nesta quinta-feira, 25, para mais uma vez elogiar o trabalho dos colegas.

O presidente destacou as condutas parlamentares durante a votação do Projeto de Lei 42/2021, que trata sobre a reordenação do Fundeb no município de Aracaju; assim como, reorganiza o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica; e de valorização dos profissionais da Educação.

“Quero parabenizar os vereadores, em especial os da bancada da oposição pelo debate democrático e respeitoso com o projeto de ontem. Estou há mais de 20 anos nesta Casa e estou orgulhoso de ser presidente desta Legislatura”, testemunhou.

De acordo com o presidente, a vereadora Professora Ângela Melo (PT) apresentou emendas que foram rejeitadas e manteve a postura. “Em momento nenhum a vereadora Ângela levantou a voz ou foi desrespeitosa porque teve suas emendas rejeitadas. Debateu todas, de uma por uma, recorreu sem raiva ou ódio”, afirmou.

Nobreza – Nitinho também elogiou o vereador Ricardo Marques (Cidadania) por também ter debatido de forma respeitosa a sua emenda e ter compreendido o porquê da sua emenda estar prejudicada. “O debate é natural e essa nobreza de entender o pensamento um do outro é que é bonito. Precisamos saber que nem sempre ganhamos no Parlamento, é importante mantermos o respeito”, afirmou.

CCJ – O pronunciamento de Nitinho foi também para destacar a condução dos trabalhos, durante a votação, do presidente da Comissão de Justiça, Anderson de Tuca (PDT). “A sessão de ontem reafirmou o que eu já sabia: Anderson mostrou eficiência e inteligência. Se comportou como um verdadeiro presidente”, opinou. Por fim, agradeceu ao Poder Executivo pela iniciativa e forma respeitosa com que sempre trata a Câmara Municipal de Aracaju no processo de votação de proposituras.

Por Viviane Cavalcante