Projeto de Fisioterapia leva solidariedade a pessoas carentes









25/03/21 - 10:46:31

Ações são coordenadas pelos alunos da UNINASSAU Aracaju

A UNINASSAU – Centro Universitário Mauricio de Nassau, em Aracaju, está realizando o Projeto ‘Mais Amor, Mais Fisioterapia’. A ação social tem levado solidariedade a comunidades carentes, moradores de rua e crianças abaixo da linha de pobreza, por meio de atendimento gratuito de fisioterapia. O projeto oferece ainda cestas básicas e atividades lúdicas para crianças.

O professor do curso de Fisioterapia na Instituição, Paulo Autran, explica que o projeto, além de realizar ações benéficas e tratamento de saúde para a sociedade, leva mais conhecimentos para os acadêmicos. “Realizamos como ação social, semanalmente, o sopão solidário para moradores de rua e também damos as instruções de fisioterapia ensinando alguns exercícios, para melhorar a saúde das pessoas mais carentes. Fazemos tudo com muita segurança, evitando as aglomerações”, explica o professor.

Ele ressalta que o projeto conta com uma diretoria composta por 11 alunos do sétimo período de Fisioterapia. “Eles atuam em diversas para fazer com que o projeto seja realizado da forma correta, seja na organização ou na divulgação. Tudo isso contribui para que aconteça uma ação satisfatória e organizada para a execução das obras sociais”, atenta Paulo Autran.

O aluno André Leite, líder do grupo, observa que o projeto oferta a oportunidade de ajudar e aprender com as pessoas que participam. “O projeto nos dá a oportunidade de pôr em prática a teoria acadêmica e, ao mesmo tempo, adquirir novos conhecimentos nos atendimentos. Com a mesma medida que oferecemos nosso apoio a essas pessoas, ganhamos prática e aprimoramento para atender os pacientes”, ressalta o aluno.

Além dos atendimentos a pessoas carentes, o projeto também realiza ações internas dentro da Instituição. São palestras com fisioterapeutas renomados e atividades lúdicas com os estudantes do curso.

Por Suzy Guimarães