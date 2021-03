QUATRO ESTABELECIMENTOS SÃO NOTIFICADOS PELA FORÇA-TAREFA DE COMBATE À COVID-19









25/03/21 - 11:01:06

Em mais uma ação da Força-tarefa de combate à Covid-19, na noite da quarta-feira, 24, nove estabelecimentos dos bairros Santos Antônio e 18 do Forte foram fiscalizados, enquanto quatro foram notificados, por estarem descumprindo as resoluções e decretos do Governo do Estado.

De acordo com a resolução atual, até o próximo dia 31 de março deve haver toque de recolher de segunda a quinta-feira, com restrição na circulação de pessoas das 20h às 5h; na sexta-feira, sábado e domingo, das 18h às 5h. Já os estabelecimentos de serviços e comerciais, deverão encerrar as suas atividades até às 18h. Entretanto, os supermercados e congêneres poderão funcionar até às 19h, de modo a garantir o deslocamento dos seus colaboradores às suas residências.

Segundo a fiscal sanitária da Secretaria de Estado da Saúde, Ana Paula Aciole, as equipes fiscalizam panificadoras, mercearias, barbearias, bares e outros estabelecimentos. Na ocasião dos quatro estabelecimentos notificados, dois foram bares, um foi uma aula de dança coletiva e uma aula de Karatê.

“As aulas de esportes coletivos estão proibidos conforme a resolução, então notificamos esses dois estabelecimentos. Outra coisa que venho percebendo, é que as pessoas estão achando que o toque de recolher é na hora de fechar, e não é. Os estabelecimentos essenciais devem fechar às 19h para dar tempo dos funcionários chegarem em casa até às 20 h. Já os que não são essenciais devem fechar às 18h”, destaca a fiscal.

A Força-tarefa contou com órgãos do Governo do Estado. Além da Vigilância Sanitária estadual, estiveram presentes a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, o Procon estadual e a Defesa Civil. No interior do Estado, todas as unidades também estão contando com reforço policial. Já na capital, as fiscalizações também serão feitas pela equipe da Prefeitura de Aracaju em outros bairros.

