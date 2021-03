ROGÉRIO CUMPRIMENTA ALESSANDRO E MITTIDIERI POR EMENDAS E EXPÕE SUA PARTE









25/03/21 - 22:49:12

O senador Rogério Carvalho (PT) emitiu na noite desta quinta-feira (25) , uma nota de apoio ao deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) e senador Alessandro Vieira (Cidadania), pela “iniciativa de orientar recursos no valor de R$ 18 milhões para a compra de vacinas. Vai ser muito importante porque se somam aos R$ 25 milhões que destinamos para o combate à COVID, no fim do ano passado”.

Na nota, Rogério Carvalho diz ainda que “além dos mais de 100 respiradores que conseguimos para Sergipe. Juntos, esses valores somam R$43 milhões para ajudar ao governador Belivaldo Chagas a enfrentar este difícil momento. É a bancada federal de Sergipe agindo com união de forças para ajudar ao povo sergipano”.

E conclui: “esperamos que o governo federal transforme em vacinas para todos os R$ 20 bilhões que aprovamos no Congresso Nacional para esta finalidade”.