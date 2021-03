São Domingos fará Drive Thru de vacinação para idosos de 70 anos









25/03/21 - 05:36:32

Nesta quinta-feira (25), a Secretaria de Saúde de São Domingos irá promover o Drive Thru de vacinação para idosos com 70 anos ou mais. A estratégia ocorrerá a partir das 08h da manhã e vai até às 15h, na Praça do Cruzeiro, Praça da Matriz e na Clínica Marcelo Déda.

“Decidimos ampliar nossa logística de vacinação pelo aumento da demanda e necessidade de celeridade. Por isso, ampliamos nossa estratégia e vamos começar utilizando o Drive Thru para que possamos dar um passo ainda maior na nossa vacinação.”, comentou Altran Paixão, Secretário de Saúde do Município.

A vacinação em São Domingos atingiu a marca de 95% do público alvo. Mas, mesmo assim, segundo Nataly, coordenadora epidemiológica do município, com a chegada das novas doses o município buscará atingir 100% nos próximos dias.

“Nós já atingimos 95% da nossa meta de vacinação. Ainda não chegamos em 100% devido a oferta de vacinas, que ainda chega em pouca quantidade. Vamos reforçar inicialmente com o Drive Thru e com a chegada dessa nova remessa. Após isso, acreditamos que iremos atingir o 100% já nos próximo dias.”, finalizou.

Por Leonardo Leal | ASCOM