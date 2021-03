SERGIPE AVANÇA NA VACINAÇÃO DOS GRUPOS PRIORITÁRIOS CONTRA A COVID-19









25/03/21 - 13:41:16

Até a quarta-feira(24) foi aplicada a primeira dose em 123.804 pessoas, entre trabalhadores da saúde, idosos e a população indígena

Sergipe segue firme na campanha de imunização contra a Covid-19, ampliando o número de vacinados e prosseguindo nas faixas etárias de idosos. Até a quarta-feira(24) foi aplicada a primeira dose em 123.804 pessoas, entre trabalhadores da saúde, idosos e a população indígena, conforme dados da Central de Imunização da Secretaria de Estado da Saúde (SES), que distribuiu para os 75 municípios 128.660 doses do imunizante para esta finalidade.

A segunda dose da vacina foi aplicada em 37.237 pessoas, segundo os dados informados à Secretaria de Estado da Saúde pelos municípios. Juntos, receberam 63.004 doses para esta modalidade.

A secretária de Estado da Saúde, Mércia Feitosa, tem solicitado junto aos gestores municipais maior agilidade no processo de vacinação. Segundo ela, o enfrentamento ao coronavírus exige celeridade, principalmente, considerando a alta transmissibilidade do momento.

No sábado(20), Sergipe recebeu nova remessa do imunizante. Foram 57.350 doses, sendo 35.600 da Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan, e 21.750 da Astrazeneca, fabricada pela Fiocruz. A soma de todas as doses recebidas pelo Estado de Sergipe do Ministério da Saúde resulta em 271.930, para a primeira e segunda aplicações.

Foto: Flavia Pacheco