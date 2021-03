Aluna de Sergipe conquista aprovação em mestrado de Energia Nuclear na UFPE









26/03/21 - 08:37:26

Ainda durante o primeiro ano da graduação no curso de Radiologia da Universidade Tiradentes, Vitória Carolina Spósito já ensaiava os primeiros passos para uma atuação promissora na pesquisa. O primeiro resumo publicado e premiado, em 2° lugar, no IV Simpósio Sergipano de Tecnologia Radiológica foi decisivo para trilhar a carreira científica.

“Notei que a ciência sempre foi e será importante para o desenvolvimento de diversas tecnologias. A publicação do meu resumo com o tema ‘Abordagem Imagiológica na Neoplasia Pulmonar’ me motivou bastante”, declara Vitória Spósito.

Graduada no fim do ano passado, a egressa da Unit foi em busca de novas oportunidades e conquistou a aprovação em 4° lugar geral no Programa de Pós-Graduação em Tecnologias Energéticas e Nucleares da Universidade Federal de Pernambuco – UFPE. Durante o mestrado, Vitória trabalhará na área de Dosimetria do Estado Sólido no Departamento de Energia Nuclear da instituição de ensino.

“A radiologia sempre foi colocada como uma das minhas primeiras opções de escolha quando se referia à graduação de nível superior. Agradeço aos professores mais importantes, como Davi Alves, Renan Guedes, Marcos Cortes, Nathaniel Pimentel e Carlos Eduardo, que sempre foram exemplos de referência profissional para mim e se tornaram educadores de extrema importância para todo o meu aprendizado, sendo os maiores motivadores”, comenta Spósito.

“São diversas possibilidades que o curso oferece após a graduação, como ressonância magnética, radioterapia e tomografia computadorizada e sempre me deixaram instigada a aprofundar todo o meu conhecimento”, acrescenta.

“Além disso, tive a chance de desenvolver laços com os professores, coordenadores e amigos de turma que serão eternos. A Universidade Tiradentes, juntamente com toda a sua estrutura e equipe profissional, colaborou com todo o meu aprendizado e ensinamentos que levarei para sempre”, destaca Vitória.

A egressa também escreveu um artigo com o tema “Avaliação do conhecimento da radiação ionizante e diagnóstico por imagem em uma determinada população da cidade de Aracaju – SE”, que será publicado ainda este ano na Revista Encontro X.

Assessoria de Imprensa