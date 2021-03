Alunos do Centro Universitário Maurício de Nassau visitam empresa de tecnologia









26/03/21 - 10:41:04

Visita técnica foi realizada com os estudantes de Administração e Análise e Desenvolvimento de Sistemas

A UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau Aracaju promoveu, no último dia 23, uma visita técnica à empresa parceira Avonale, com os alunos dos cursos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS) e Administração (ADM). O objetivo da ação foi apresentar aos discentes uma empresa modelo, desde a infraestrutura, passando por funcionamento, base hierárquica, forma de administração e conhecimento do mercado de trabalho.

O coordenador do curso de ADS, Cícero Gonçalves, que acompanhou os alunos na visita, explicou que a ação foi muito gratificante, porque a Avonale, empresa voltada para o desenvolvimento de software destinado a venda de seguros automobilísticos, se disponibilizou a explicar aos alunos como vem realizando suas atividades, em especial nesse momento de pandemia. “Tivemos uma aula prática, porque os estudantes conseguiram identificar de perto pontos importantes e tirar suas dúvidas com relação ao funcionamento de uma empresa”, observou o professor.

Cicero destacou que a empresa é considerada modelo no segmento de tecnologia e ainda possui uma boa administração, o que atraiu o interesse mútuo para os dois cursos. “Eles entenderam os tipos de administração, conheceram um pouco do que é um processo seletivo para a contratação na empresa, tendo a oportunidade de conversar com profissionais experientes e gabaritados”, explicou.

A visita é uma das atividades externas que a UNINASSAU desenvolve com os alunos e, segundo o professor, logo outras ações semelhantes serão realizadas com a finalidade de ofertar formação teórica e prática aos estudantes. Além disso, ele frisou a importância dos alunos conhecerem de perto o mercado de trabalho. “A UNINASSAU tem como prioridade a inserção de profissionais no mercado, criando oportunidades para seus alunos por meio de parcerias relevantes. Aproximar os estudantes e o mercado é fundamental para atingirmos este objetivo”, concluiu.

Fonte e foto assessoria