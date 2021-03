Município de Aracaju recebe quarenta novos respiradores para o tratamento dos pacientes com covid-19









26/03/21 - 15:44:16

Com intuito de ampliar ainda mais os esforços no combate ao coronavírus em Aracaju, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) solicitou formalmente e o Ministério da Saúde enviou dez respiradores, os quais serão utilizados nos novos leitos do Caps Jael Patrício e na retaguarda municipal do estruturada no Hospital de Urgências Governador João Alves Filho.

Ao todo, o Município solicitou 40 respiradores e 40 monitores, a serem destinados ao suporte de 50 leitos covid-19 para pacientes em estado crítico. “Após esse pedido, o MS nos enviou dez respiradores para auxiliarem nos tratamentos da Capital. Vamos continuar trabalhando e buscando ainda mais parcerias, sempre no sentido de minimizarmos os danos da calamidade pública que assola o mundo”, pontuou a secretária. Atualmente, a rede municipal dispõe de 33 respiradores.

Na quinta-feira (25), Aracaju registrou uma taxa de ocupação de 96,1%, com 50 pacientes suspeitos internados, aguardando os resultados dos exames, e 409 confirmados internados em hospitais. No mesmo dia foram registrados 426 novos casos na capital e 15 óbitos, subindo para 85.152 o número de pessoas diagnosticadas com covid-19 e 1.269 óbitos em decorrência da doença na Capital.