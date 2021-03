ATEC Contabilidade Pública promove Webnário sobre SIAFIC nesta terça, 30









26/03/21 - 06:13:30

A ATEC Contabilidade Pública fará um Webnário gratuito na próxima terça-feira, 30, às 15h30 sobre o SIAFIC (Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle). O Sistema deve ser adotado pelos Municípios brasileiros de acordo com a determinação prevista no Decreto 10.540/2020. O prazo para divulgação do plano de ação termina em abril.

Portanto, este evento promovido pela ATEC é uma oportunidade para tirar as dúvidas sobre o novo padrão de qualidade do SIAFIC. A palestrante será a consultora Fernanda Fontes, tendo como mediador o prefeito de Laranjeiras, José de Araújo (Juca). O Webnário será transmitido pelo canal no YouTube e redes sociais da Liberdade FM e Liberdade TV, parceira do evento.

O SIAFIC atenderá, preferencialmente, a arquitetura dos Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico (ePING), que define o conjunto mínimo de premissas, políticas e especificações técnicas que regulamentam a utilização da tecnologia de informação e comunicação no governo federal, e determina as condições de interação entre os Poderes e as esferas de governo e com a sociedade em geral.

Fonte e foto assessoria